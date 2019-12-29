Белорусы выяснили, у кого на Новый год работы больше

В Беларуси выяснили, какие сказочные персонажи больше всех будут загружены работой в новогоднюю ночь. Возглавил список Санта-Клаус, который втрое опередил Деда Мороза по числу адресатов. Праздничный рейтинг составил белорусский офис CRM-системы «Битрикс24».

Занятость сказочного персонажа зависит от числа детей, которые ожидают от него подарки. Чем выше аудитория, тем больше работы в новогоднюю ночь. Согласно исследованиям, большинство детей верит в фольклорные существа до 8 лет. Большую роль играет география: если Деда Мороза тройка лошадей возит в основном по Беларуси и России, то Санта-Клаус летает на санях от Канады до Австралии.

Самым загруженным персонажем оказался Санта-Клаус. В новогоднюю ночь ему предстоит развезти более 44 млн. подарков. Больше всего нужно будет потрудиться в США: на американские штаты приходится 75% всех адресатов. Заглянет старец и в Европу, где его с нетерпением ждут британские дети.

Второе место занимает Дед Мороз, который должен осчастливить подарками почти 14 млн. ребят. Причем около 80% аудитории проживает в России, так что тройке лошадей почти не придется пересекать границу. Предстоит поработать и в Беларуси, где в Деда Мороза, по примерным оценкам, верят около 670 тыс. детей. Сказочный персонаж также заглянет в Казахстан и другие страны постсоветского пространства.

На третьем месте – Пер-Ноэль. Этот новогодний герой популярен во Франции и Испании, верят в него и в других странах, где присутствует франкоговорящее население. В праздничную ночь волшебник должен обойти дома почти 10 млн. детей.

Строчкой ниже идет немецкий Санкт-Николаус. Белобородый старец также известен как Вайнахтсман и внешне сочетает в себе черты Санта-Клауса и Деда Мороза, хотя легенды о нем уходят в глубину веков. В гости на Новый год его ждут более 5 млн детей.

Замыкает пятерку «итальянец» Бабо Наттале. По легенде, волшебник долгое время жил на Северном полюсе, а потом переехал в Лапландию. В рождественский период его можно найти только в Италии, где на него рассчитывают более 4 млн. детей. Порою дедушка устает, и тогда по итальянской традиции за дело берется добрая фея по имени Бефана.

«Миссия сказочного персонажа сравнима с задачами, которые решаются с помощью CRM-системы. Разве что для обработки такого числа новогодних заявок потребуется внушительный штат эльфов или искусственный интеллект. В любом случае, без автоматизации здесь не обойтись. А чтобы успеть доставить все подарки, нужно и вовсе перемещаться со скоростью света», – отмечают в белорусском офисе «Битрикс24».

Персонажи Аудитория детей Помощники Санта-Клаус 44 млн Эльфы Дед Мороз 14 млн Снегурочка Пер-Ноэль 10 млн Шаланд Санкт-Николаус 5,4 млн Кристкинд Бабо Наттале 4,1 млн Бефана

Новогодние волшебники существуют еще в более чем 50 странах мира. Но, как правило, территория их влияния ограничена одной страной. Например, свой Дед Мороз есть и в Китае – Шань Дань Лаожен, но поклонников у него меньше, чем у того же Санта-Клауса. Дело в том, что рождественская мифология пришла с Запада, а в Поднебесной сильны местные традиции праздника весны – китайского Нового года.