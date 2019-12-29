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Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Беларусью

30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом. Поздравительное послание опубликовано на сайте Кремля. 

В послании Путин подчеркнул, что уходящий 2019 год был отмечен знаменательным юбилеем – 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства.  

«Россия и Беларусь смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях», – отмечается в поздравлении. 

Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов. 

Напомним, ранее Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил рост товарооборота между Россией и Беларусью. По его словам, он вырос с 9 млрд долларов до 35,5 млрд долларов. 



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Российский президент поздравил белорусского лидера с Рождеством и Новым годом.
 
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