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Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Беларусью
30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом. Поздравительное послание опубликовано на сайте Кремля.
В послании Путин подчеркнул, что уходящий 2019 год был отмечен знаменательным юбилеем – 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства.
«Россия и Беларусь смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях», – отмечается в поздравлении.
Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов.
Напомним, ранее Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
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Российский президент поздравил белорусского лидера с Рождеством и Новым годом.
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