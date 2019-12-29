Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом. Поздравительное послание опубликовано на сайте Кремля.

В послании Путин подчеркнул, что уходящий 2019 год был отмечен знаменательным юбилеем – 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства.

«Россия и Беларусь смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях», – отмечается в поздравлении.

Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов.