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«Нафтан», «Лида», «Орша» и другие. СК назвал команды, замешанные в организации договорных матчей

30.12.2019 17:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Нафтан», «Лида», «Орша» и другие. СК назвал команды, замешанные в организации договорных матчей

фото: apress.info

В деле 28 эпизодов. В 16 случаях речь идет о подкупе спортсменов, в 12 - о мошенничестве, в основном связанном со ставками на заранее оговоренный результат.

Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель». Спортсменов уличили в обеспечении договорных результатов ряда матчей, сообщили в Следственном комитете.

Кроме того, среди обвиняемых - лица, передававшие деньги волейболистам команды «Коммунальник-Могилев» . Вознаграждение также предназначалось за обеспечение необходимого результата на национальном волейбольном чемпионате.

В ближайшее время материалы будут переданы прокурору. 

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В деле 28 эпизодов. В 16 случаях речь идет о подкупе спортсменов, в 12 - о мошенничестве, в основном связанном со ставками на заранее оговоренный результат.
 
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