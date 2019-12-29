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«Нафтан», «Лида», «Орша» и другие. СК назвал команды, замешанные в организации договорных матчей
30.12.2019 17:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: apress.info
В деле 28 эпизодов. В 16 случаях речь идет о подкупе спортсменов, в 12 - о мошенничестве, в основном связанном со ставками на заранее оговоренный результат.
Следователями предъявлены обвинения по фактам передачи незаконных вознаграждений футболистам команд «Нафтан», «Лида», «Орша», «Химик», «Неман-Агро», «Гомель». Спортсменов уличили в обеспечении договорных результатов ряда матчей, сообщили в Следственном комитете.
Кроме того, среди обвиняемых - лица, передававшие деньги волейболистам команды «Коммунальник-Могилев» . Вознаграждение также предназначалось за обеспечение необходимого результата на национальном волейбольном чемпионате.
В ближайшее время материалы будут переданы прокурору.
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В деле 28 эпизодов. В 16 случаях речь идет о подкупе спортсменов, в 12 - о мошенничестве, в основном связанном со ставками на заранее оговоренный результат.
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