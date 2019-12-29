ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина передала ДНР гражданина Беларуси

30.12.2019 16:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ДНР сообщают о передаче Киевом восьми россиян и одного белоруса в рамках обмена.

"Украинская сторона передала нам 61 человека, из них восемь граждан РФ, пять женщин и один гражданин Беларуси. Остальные отказались от обмена", - сообщила журналистам омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

Морозова также отметила, что в Минске будет продолжена работа по спискам, а также по без вести пропавшим лицам.

"На данный момент у нас числится порядка 460 человек без вести пропавших. Мы настаиваем на изобретении совместного механизма по поиску без вести пропавших, эксгумации и идентификации",- подчеркнула она.


Накануне Киев и Донбасс провели "Большой обмен" пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". ДНР передала Киеву 51 человека и получила 61, а в Луганске заявили, что отправили через линию соприкосновения в Донбассе 25 человек, а забрали 63. В Киеве подтвердили, что в Украину вернулись 76 человек.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДНР сообщают о передаче Киевом восьми россиян и одного белоруса в рамках обмена.
 
Новости дня
Новости разные
 
Возмещение вкладов, взносы в ФСЗН и пособия по безработице. Какими вопросами власти займутся в 2020-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика