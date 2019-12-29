Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств

Источник материала: Tut.by

Актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее аккаунт на сайте знакомств Bumble заблокировали. По ее словам, модераторы сайта получили несколько жалоб на то, что этот аккаунт фейковый и актрисе не принадлежит, пишет Русская служба BBC.



Фото: kinopoisk.ru

Очевидно, ни пользователи Bumble, ни его администрация не поверили, что сама Шэрон Стоун может искать себе пару на сайте знакомств.

«Эй, @bumble, вы что, меня исключаете? Не прогоняйте меня из улья!» — написала актриса в «Твиттере».

Когда в Bumble поняли, что аккаунт не фейковый, его тут же разблокировали и заверили актрису, что безмерно рады ее присутствию на сайте. Еще бы.

Шэрон Стоун, звезда «Основного инстинкта», «Вспомнить всё» и «Казино», дважды была замужем: сначала за продюсером Майклом Гринбергом, затем — за журналистом Филом Бронштейном, с которым она развелась в 2004 году.

Ранее она уже признавалась, что не прочь с кем-нибудь встречаться. В 2018 году в передаче Late Late Show на американском канале CBS она даже проговорилась, каким она видит своего идеального мужчину.

Ведущий Джеймс Корден спросил ее: «Какого мужчину хочет Шерон Стоун?». Певец Элтон Джон, который участвовал в разговоре, перебил ее и предположил: «Большого!»

Актриса долго конфузливо смеялась, а потом дипломатично ответила: «Да, я люблю высоких».

При чем тут улей?

Bumble — приложение для знакомств с феминистическим уклоном. Оно отличается от других сервисов тем, что инициатива переписки в нем принадлежит женщинам.

Мужчины могут только выбирать понравившихся им женщин и ждать, когда те напишут им первые.

«Ульем» (the Hive), который упоминала Шерон Стоун, в обиходе называют приложение Bumble создатели и пользователи. В его оформлении и коммуникациях много отсылок к пчелиной тематике.

Фирменный цвет Bumble — желтый, пользовательницы там называются «пчелками» ('bees'), раздел с полезными советами и развлекательными статьями называется The Buzz («жужжание»), а само название платформы отсылает к английскому слову 'bumblebee' - «шмель».

«Надеемся, что вы найдете ваш медок», — сказала знаменитой актрисе директор Bumble Клэр О’Коннор после того, как аккаунт Шэрон Стоун был разблокирован.