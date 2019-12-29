ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств

30.12.2019 17:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актриса Шэрон Стоун пожаловалась, что ее аккаунт на сайте знакомств Bumble заблокировали. По ее словам, модераторы сайта получили несколько жалоб на то, что этот аккаунт фейковый и актрисе не принадлежит, пишет Русская служба BBC.


Фото: kinopoisk.ru

Очевидно, ни пользователи Bumble, ни его администрация не поверили, что сама Шэрон Стоун может искать себе пару на сайте знакомств.

«Эй, @bumble, вы что, меня исключаете? Не прогоняйте меня из улья!» — написала актриса в «Твиттере».

Когда в Bumble поняли, что аккаунт не фейковый, его тут же разблокировали и заверили актрису, что безмерно рады ее присутствию на сайте. Еще бы.

Шэрон Стоун, звезда «Основного инстинкта», «Вспомнить всё» и «Казино», дважды была замужем: сначала за продюсером Майклом Гринбергом, затем — за журналистом Филом Бронштейном, с которым она развелась в 2004 году.

Ранее она уже признавалась, что не прочь с кем-нибудь встречаться. В 2018 году в передаче Late Late Show на американском канале CBS она даже проговорилась, каким она видит своего идеального мужчину.

Ведущий Джеймс Корден спросил ее: «Какого мужчину хочет Шерон Стоун?». Певец Элтон Джон, который участвовал в разговоре, перебил ее и предположил: «Большого!»

Актриса долго конфузливо смеялась, а потом дипломатично ответила: «Да, я люблю высоких».

При чем тут улей?

Bumble — приложение для знакомств с феминистическим уклоном. Оно отличается от других сервисов тем, что инициатива переписки в нем принадлежит женщинам.

Мужчины могут только выбирать понравившихся им женщин и ждать, когда те напишут им первые.

«Ульем» (the Hive), который упоминала Шерон Стоун, в обиходе называют приложение Bumble создатели и пользователи. В его оформлении и коммуникациях много отсылок к пчелиной тематике.

Фирменный цвет Bumble — желтый, пользовательницы там называются «пчелками» ('bees'), раздел с полезными советами и развлекательными статьями называется The Buzz («жужжание»), а само название платформы отсылает к английскому слову 'bumblebee' - «шмель».

«Надеемся, что вы найдете ваш медок», — сказала знаменитой актрисе директор Bumble Клэр О’Коннор после того, как аккаунт Шэрон Стоун был разблокирован.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин выразил надежду на продолжение интеграции с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика