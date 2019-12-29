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Возмещение вкладов, взносы в ФСЗН и пособия по безработице. Какими вопросами власти займутся в 2020-м
Источник материала: Tut.by
Власти в 2020 году намерены заняться некоторыми проблемными вопросами, в том числе — взносами в ФСЗН, пособиями по безработице, а также откорректировать некоторые социальные нормативы, от которых зависят размеры некоторых выплат. В следующем году чиновники также собираются откорректировать законодательство по гарантированному возврату банковских вкладов физлицам, а также заняться вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг. Все это предусмотрено президентским
Новшества по занятости: безработным обещают повысить пособие по безработице. Но не всем
Над каким документом будут работать? В феврале власти намерены подготовить изменения в закон «О занятости населения Республики Беларусь». Предусмотрено совершенствование закона с учетом практики его применения. Законопроект планируют направить в парламент в мае.
Что могут изменить? Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Она рассказала, что проведенный анализ ситуации показал, что люди старше 50 лет ищут новую работу в среднем 11 месяцев. Ирина Костевич отметила, что это достаточно большой срок и поэтому надо финансово поддержать этих людей.
Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты
Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.
Сейчас максимальное пособие по безработице составляет 2 базовые величины — 51 рубль.
Изменения по взносам в ФСЗН
Над каким документом будут работать? Власти намерены заняться назревшими вопросами со страховыми взносами в ФСЗН. В апреле, как планируется, чиновники завершат работу над законом «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». В парламент документ должен поступить, как планируется, в августе.
Что могут изменить? Проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты в сентябре должны были
Напомним, ранее президент
Ранее в КГК
Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, —
Однако в Минтруда в июне
В Госконтроле ранее
Изменения в социальных нормативах
Над каким документом будут работать? Некоторые законопроекты будут касаться законодательства о соцзащите и социальном страховании. В январе власти займутся, как планируется, подготовкой закон «Об изменении законов по вопросам применения социальных нормативов». В апреле законопроект должны внести в парламент.
Что могут изменить? Под социальными нормативами
Напомним,
Бюджет прожиточного минимума (БПМ) не нужно путать с минимальным потребительским бюджетом (МПБ).
Изменения в социальном страховании
Над каким документом будут работать? В феврале чиновники должны подготовить законопроект по изменениям в закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования». Запланировано «совершенствование закона с учетом практики его применения», — говорится в президентском указе. В «палатку» законопроект намерены внести в мае.
В ноябре этого года на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда уже
Что могут изменить? Этот документ касается соцстрахования и регулирует такие вопросы как страховой стаж, страховые взносы, назначение пенсий и пособий, прогнозирование расходов на эти выплаты. Этот же закон также регулирует вопросы с трудовыми книжками.
Напомним, ранее власти
В 2018 году в Беларуси
— Мы расширили поля для заполнения, которые есть в трудовой книжке. Это еще один шаг к автоматизации этого учета. Мы теперь будем иметь наименование профессий и должностей служащих, и при этом эти наименования, раз мы говорим об автоматизации, то они будут оцифрованы, — рассказывала в сентябре этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. — Появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Эта информация уже в октябре текущего года придет в персонифицированный учет. Таким образом трудовая деятельность человека расширится информационно, и этот фрагмент трудовой деятельности будет оцифрован.
На какие вопросы властям еще можно обратить внимание? Еще один нерешенный вопрос в соцстраховании, —
В подавляющем большинстве случаев такие предприятия не гасят свои долги, и в такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. «Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», —
В ноябре этого года на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда при обсуждении проекта закона по изменениям в индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного соцстрахования глава ФСЗН Наталья Павлюченко
В Федерации профсоюзов ранее
На какими еще законопроектами будут работать чиновники в 2020 году?
В следующем году власти также займутся корректировками закона «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Какие конкретно планируются изменения — пока неизвестно. Напомним, по закону, все депозиты физических лиц возмещаются в полном объеме. В президентском указе говорится, что «совершенствование закона запланировано с учетом практики его применения». В парламент его внесут, по прогнозам, в декабре 2020 года.
По этой же причине чиновники намерены подготовить закон «Об изменении
Чтобы защитить права потребителей финансовых услуг, власти намерены подготовить изменения в закон «О защите прав потребителей». В парламент его внесут, как ожидается, в октябре.
В 2020 году чиновники также займутся подготовкой концепций некоторых законопроектов, среди них — «О страховой деятельности», «Об объединениях нанимателей». Концепцию первого должны предоставить на согласование президенту в январе, а второго — в июле.
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Возмещение вкладов, взносы в ФСЗН и пособия по безработице. Какими вопросами власти займутся в 2020-м
Власти в 2020 году намерены заняться некоторыми проблемными вопросами, в том числе - взносами в ФСЗН, пособиями по безработице, а также откорректировать некоторые...
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