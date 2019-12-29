|
Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичные дайверы встретили Новый Год под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дне установили елку, а сами облачились в веселые карнавальные костюмы. Подводный праздник дополнили хороводы и тосты с шампанским. Нашлось место и традиционным зимним забавам.
Такой экстремальный формат праздника требует от дайверов мастерства. Тренируются любители подводного плавания круглый год. Яне Шипко тоже удалось погрузиться в праздничную атмосферу.
Акваланги тюнингуются мишурой и самодельными гирляндами, а гидрокостюмы заменяют карнавальные образы. Погружение должно быть блестящим во всех смыслах.
Традиция такая: каждый год накануне 31 декабря дайверы с друзьями раньше всех буквально окунаются в праздничную атмосферу.
Александр Игначков, дайвер:
7 метров под водой не помеха всем новогодним атрибутам. Ёлку удержит на дне специальный груз. Ведь как же без хороводов. С собой даже музыка – правда, чтобы услышать её, дайверы включают воображение.
По приезду на курорт получение сертификата ПАДИ, необходимого для дайвинга, потребует много времени и денег. Так что лучше подготовиться заранее и потренироваться в бассейне.
Как говорится: готовь сани летом, а ласты зимой! Хотя и сани тоже. С собой дайверы захватили весь зимний инвентарь. Катались на санках, лыжах и играли в хоккей.
Подводные зимние забавы только кажутся пустячными, на самом деле это развлечение для дайверов с хорошими навыками плавучести. Но, вне зависимости от уровня мастерства, большинство любителей подводного плавания в один голос говорят, что дайвинг – это просто космос.
Ольга заболела дайвингом с первого погружения. Кстати, сама работает врачом и утверждает, что это хобби даже полезно для здоровья.
Хочется увидеть праздник своими глазами. Но без подготовки взять меня на дно противопоказано. Всё же после короткого инструктажа и развеивания моих фобий морская Снегурочка соглашается взять меня с собой посмотреть на подводную ёлку. И это правда завораживает, словно другая реальность.
Яна Шипко, корреспондент:
Праздник под водой продлился всего 40 минут – это средний запас кислорода. Ну, а уже на следующий день дайверская компания отправилась на озеро. На белорусских водоёмах пропадают не меньше, чем на морях. Как Новый год встретишь...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Столичные дайверы встретили Новый Год под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дне установили елку, а сами облачились в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)