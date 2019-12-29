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Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

30.12.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичные дайверы встретили Новый Год под водой,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дне установили елку, а сами облачились в веселые карнавальные костюмы. Подводный праздник дополнили хороводы и тосты с шампанским. Нашлось место и традиционным зимним забавам.

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Такой экстремальный формат праздника требует от дайверов мастерства. Тренируются любители подводного плавания круглый год. Яне Шипко тоже удалось погрузиться в праздничную атмосферу.

«Это как в космосе встретить Новый год». Дайверы устроили праздник под водой с ёлкой и в карнавальных костюмах

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Акваланги тюнингуются мишурой и самодельными гирляндами, а гидрокостюмы заменяют карнавальные образы. Погружение должно быть блестящим во всех смыслах.

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Традиция такая: каждый год накануне 31 декабря дайверы с друзьями раньше всех буквально окунаются в праздничную атмосферу.  

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Александр Игначков, дайвер:
Не только Новый год мы проводим, уже и Хеллоуин, и свадьбу проводили недавно. Все, что хочешь можно проводить под водой. Было бы желание.

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

7 метров под водой не помеха всем новогодним атрибутам. Ёлку удержит на дне специальный груз. Ведь как же без хороводов. С собой даже музыка правда, чтобы услышать её, дайверы включают воображение.

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

По приезду на курорт получение сертификата ПАДИ, необходимого для дайвинга, потребует много времени и денег. Так что лучше подготовиться заранее и потренироваться в бассейне.

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Как говорится: готовь сани летом, а ласты зимой! Хотя и сани тоже. С собой дайверы захватили весь зимний инвентарь. Катались на санках, лыжах и играли в хоккей.

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Подводные зимние забавы только кажутся пустячными, на самом деле это развлечение для дайверов с хорошими навыками плавучести. Но, вне зависимости от уровня мастерства, большинство любителей подводного плавания в один голос говорят, что дайвинг это просто космос. 

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой


Максим Пипкин, дайвер:
Это как ты в детстве мечтаешь стать космонавтом, а тут рутина. Потом пробуешь дайвинг, и такой: ой, а это же почти то же самое, невесомость такая! 

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Ольга заболела дайвингом с первого погружения. Кстати, сама работает врачом и утверждает, что это хобби даже полезно для здоровья. 

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Хочется увидеть праздник своими глазами. Но без подготовки взять меня на дно противопоказано. Всё же после короткого инструктажа и развеивания моих фобий морская Снегурочка соглашается взять меня с собой посмотреть на подводную ёлку. И это правда завораживает, словно другая реальность.
 Ёлочка, Дед Мороз и даже сани. Минские дайверы встретили Новый год под водой

Яна Шипко, корреспондент:
Так сильно увидеть ёлочку и Деда Мороза, я ещё никогда в жизни не хотела. Если вы хотите встретить Новый год экстремальным образом, это отличная идея. Там такая клёвая тусовка.

Праздник под водой продлился всего 40 минут это средний запас кислорода. Ну, а уже на следующий день дайверская компания отправилась на озеро. На белорусских водоёмах пропадают не меньше, чем на морях. Как Новый год встретишь...

Люди в материале: Яна Шипко, Александр Игначков, Максим Пипкин
 
 
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Новости Беларуси. Столичные дайверы встретили Новый Год под водой,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дне установили елку, а сами облачились в...
 
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