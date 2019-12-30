Во сколько салют и куда идти после боя курантов? Самый полный гид по новогодним выходным

Источник материала: Tut.by

И все-таки белорусы отвоевали себе отдых 2 января, так что гуляем! На эти выходные в Минске такое засилье новогодних мероприятий, что растеряться в поисках чего-то стоящего проще простого. AFISHA.TUT.BY дотошно изучила столичные анонсы и выбрала только самое любопытное для вас, вашей компании и ваших детей. Где встречать Новый год, когда салют и куда сходить 1 и 2 января — все ответы у нас. С Наступающим!

Где встретить Новый год, если не дома?

На катке



Фото: Reuters

Когда: 31 декабря, 22.00 — 4.00 Где: возле Дворца спорта Сколько: 10 рублей, до 14 лет — бесплатно

И мы не шутим! Новый Год можно шумно и весело встретить прямо на катке у Дворца спорта — крытом городском каток в самом центре Минска. Праздничная программа будет проходить с 31 декабря на 1 января до самого утра — с музыкой, песнями и салютами. Раскачивать каток крутыми диджей-сетами будут DJ Ded Moroz и DJ Snegurochka. Участников праздника ждет дискотека на льду, а также танцпол и зона отдыха, где будут подаваться вкусные угощения и согревающие напитки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда: 31 декабря, с 21.00 Где: ул. Зыбицкая, 4 Сколько: 300 рублей на персону

Вместо шинкования (и поедания) майонезных салатов посвятите этот вечер себе — встретьте Новый год с друзьями в гастробаре «Правда». Только имейте в виду, что на новогоднюю вечеринку осталось буквально пару мест. В стоимость включена праздничный ужин — ассорти закусок от шефа, салат и основной курс по вашему выбору, новогодние напитки и развлекательная программа: зажигательные песни Маши Разумовой, искрометный юмор Яны Таран и Максима Коростелева, любимые треки от Сани Молоко и dj Anubis. После 1.00 на новогоднюю вечеринку в «Правду» может заглянуть любой желающий, за вход придется отдать 20 рублей. Отметим, что в новогоднюю ночь будут работать едва ли не все бары Зыбицкой. Скучать точно не придется!



Фото: facebook.com/svobody4

Когда: 31 декабря, 23.00 Где: пл. Свободы, 4 Сколько: 200 рублей на персону

На новогодней ночи в баре «Свободы, 4» вас ждет трехчасовой ужин из 7 курсов в сопровождении 7 позиций вин по системе a la carte. А еще советский джаз на виниле от москвича Артема Рязанова, ностальгический ретропоп для лучших танцплощадок от группы «Галантерея», диско от большого состава Push’n’Pull и хаус от Плавского и «Волшебного либидо». Но главное, что на вечеринке выступит, пожалуй, самый многообещающий коллектив СНГ на сегодня — группа «Союз».

На вечеринке в Ok16



Фото: vk.com/festival375minsk

Когда: 31 декабря, 23.00 Где: Ok16 Сколько: 10 — 25 рублей

Давайте по-честному: в Ok16 всегда уютно — неважно, вы пришли на спектакль, на рейв или просто в бар. А теперь представьте, как культурный кластер преобразится в новогоднюю ночь? На вечеринке в честь самой волшебной ночи года — Tonight New Year Party — вас ждет караоке, фуршет, выступление локальных поп-исполнителей и знакомая музыка. Ну как?

На Джазовой новогодней ночи



Фото: magic-catering.by

Когда: 31 декабря, 23.00 — 5.00 Где: Дворец Республики Сколько: стоимость на одну персону — 250 рублей (все включено), стоимость двухместного столика — 600 рублей Купить билет

В канун Нового года в VIP-холле Дворца Республики с панорамным видом на праздничный Минск пройдет Джазовая новогодняя ночь. В программе вечера — выступления звезд мирового джаза, новогодний ужин и другие сюрпризы. В новогоднюю ночь вместе с гостями Дворца Республики будут звезды джаза США — королева вокального джаза Ава Тимбо, легендарный саксофонист Зэйн Мэсси и в сопровождении «Санкт-Петербург Jazz Quartet». Готовы к шедеврам свинга, знойному латино и пылающему блюзу на саксофоне — как в Гарлеме 50-х? Словом, проведите эту ночь как следует!

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Куда пойти сразу после боя курантов?

Желание загадали, шампанское выпили, Новый год наступил. И вечный вопрос: а теперь-то что делать? Ну как что — выбираться из дома в город. А о том, где будут народные гуляния, мы уже позаботились. Вот, например, сразу несколько рождественских ярмарок, которые будут работать в новогоднюю ночь до самого утра. Выбрали четыре самые-самые.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Когда: до 1 января, 12.00 − 22.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра Где: ул. Веры Хоружей, 8 Сколько: бесплатно

Прямо на площади перед популярной Комаровкой в этом году появилась новая милая ярмарка на открытом воздухе, за которой закрепился ярлык «как в Европе». Вы ее уже посетили? Если нет, то увы: она завершает свою работу уже 1 января, но всю новогоднюю ночь вплоть до 4 утра вы еще сможете прогулять по аллее из 24 зимних домиков и сделать тут классные фото. Например, такие . Если проголодаетесь, прямо тут можно будет поесть и выпить, скажем, кофейный пунш за 5 рублей.

Ярмарка Art Arena



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: ежедневно, 12.00 − 23.00. В новогоднюю ночь — до 5 утра Где: ул. Кальварийская, 21 Сколько: бесплатно

И еще одно открытие этого года — симпатичная ярмарка в европейском стиле с праздничным фудкортом, сувенирными лавками и большим экраном для кинопоказов. Все это — во внутреннем дворике бывших заводских цехов возле нового пространства Art Arena. В центре площадки, под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка, по кругу — 25 домиков, где продают сувениры и стритфуд. Шаурмы здесь нет, а вот глинтвейн и грог — пожалуйста. Специально для малышей во дворике установили красочную карусель. Больше фото вы найдете в пестром фоторепортаже AFISHA.TUT.BY . А работать рождественская ярмарка будет до 15 января.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: ежедневно, 12.00 — 23.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра Где: пл. Октябрьская, 1 Сколько: бесплатно

В этом году на центральной ярмарке страны — 12 павильонов от государственных предприятий в виде пчелиных сотов с огоньками. В отличие от других ярмарочных павильонов, у этих есть минус: они закрытые, пять человек в них помещаются с трудом. Внутри можно перекусить, места у маленькой стойки есть. А вот на улице — никаких столиков или навесов, хотя в новогоднюю ночь это вряд ли станет проблемой. В продаже — много еды из кулинарии. Из горячих напитков, кроме чая и кофе, здесь — глинтвейн. В новогоднюю ночь главные праздничные гулянья пройдут тут с 23.30 с 4.00.

«Калядны кірмаш» у Дворца спорта



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: ежедневно, в будни: 14.00 − 23.00, в выходные: 12.00 — 23.00. В новогоднюю ночь — до 4 утра Где: пр. Победителей, 4 Сколько: бесплатно

Возле Дворца спорта в этом году поставили 35 деревянных домиков, есть несколько мест с навесом, где можно перекусить под крышей, столики на улице и бочки. Кроме еды и напитков, на ярмарке продают сувениры, чаи, новогодние игрушки, неподалеку стоит парк аттракционов. Выбор еды здесь очень широк — предлагают больше стритфуда, чем продукции из кулинарии. Кроме шаурмы, хот-догов, шашлыков и драникбургеров, есть экзотика — например фаршированные улитки (5 рублей за 3 штуки) и ролл с венской колбаской (4 рубля). Ярмарка будет работать до 15 января.

Районные новогодние гулянья



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заводской район: возле «Чижовка-Арены», универсама «Беларусь», комплекса «Мандарин» (ул. Герасименко, 51), супермаркета «Соседи» (ул. Селицкого, 65).

Ленинский район: возле кинотеатра «Салют» и городского Дворца культуры (ул. Маяковского, 129).

Московский район: в парке имени Павлова, микрорайон «Брилевичи» (ул. Я. Чечота, 25), сквер «Полянка» (ул. К. Либкнехта).

Октябрьская район: возле Минского отделения БЖД (ул. Чкалова, 7), микрорайон «Сокол», площадка у магазина «Евроопт» (ул. Асаналиева, 44).

Партизанский район: парк экстремальных видов спорта (ул. Столетова 1), площадка у самолета по ул. Карвата.

Первомайский район: возле Национальной библиотеки. Районные площадки: ул. Руссиянова, 41, ул. Фогеля, 1, ул. Героев 120-й дивизии, 15.

Советский район: площадка у Комаровского рынка.

Центральный район: площадка у Дворца детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41).

Фрунзенский район: возле минского Ледового дворца спорта (ул. Притыцкого, 27), в парке имени Уго Чавеса на Каменной Горк, ТЦ «Максимус», рынок «Западный»

Где будет салют?



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Салют начнется возле Дворца спорта в 1.30, сообщает агентство «Минск-Новости». Фейерверк с элементами лазерного шоу и музыкальным сопровождением будет длиться 11 минут.

Пиротехнические шоу будут также возле минского Ледового дворца спорта в 1.00 (напомним, это улица Притыцкого, 27), в парке имени Уго Чавеса на Каменной Горке в 1.30. Продлится салют 10 минут.

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Чем заняться 1 и 2 января?

Сходите на премьеру в кино — «Холоп»



Кадр из фильма

Когда: все выходные Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5 рублей Купить билет

В прокате новый фильм от режиссера скандального «Текста» Клима Шипенко. В касте замечены Александра Бортич, Иван Охлобыстин и Мария Миронова. По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

Полный график кинопремьер Минска

Затестить новый скалодром



Фото: plato.by

Когда: ежедневно, 12.00 — 23.00 Где: ул. Красная, 7, корпус 5 (обратите внимание, что вход с ул. Куйбышева) Сколько: уточняйте у оператора

Начните новый год с чего-нибудь ну очень нестандартного — например, с посещения нового скалодрома Plato, который только-только открылся возле вашей любимой «Песочницы». Ребята работают каждый день до 23.00, у них есть подарочные сертификаты, если сами лазать боитесь.

… или новую аэротрубу





Когда: ежедневно, 10.00 — 22.00 Где: iFly в ТРЦ Palazzo Сколько: от 30 рублей

Если скалодром для вас — не достаточно экстремально, то 17-метровая аэротруба уж точно придется по душе. Вся конструкция такой трубы обошлась за 13 миллионов долларов, поэтому и для минчан этот досуг — не из дешевых: две минуты полета обойдутся в 50 рублей — для взрослых, для детей — 30 рублей. Но в честь Нового года можно же себе позволить!

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