Для населения с 1 января подорожают природный и сжиженный газ. По каким тарифам будем платить

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 января вырастут тарифы на природный и сжиженный газ. Подорожание предусмотрено постановлением Совмина № 933 от 28 декабря. Напомним, с нового года также вырастут тарифы на электричество.



Фото: pixabay.com

Как изменятся цены на природный газ

Власти с 1 января установили новые тарифы на газ, который используется с установленными приборами индивидуального учета расхода газа, сообщают в правительстве. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 рубля за кубометр (сейчас — 0,1143 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1271 рубля (0,119 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,4213 рубля за кубометр газа независимо от сезона (сейчас — 0,4114 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф составит 3,37 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 3,29 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 9,69 рубля с одного проживающего (сейчас — 9,46 рубля). В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 5,48 рубля для одного проживающего в месяц (сейчас — 5,35 рубля).

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5320 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (сейчас — 0,4874 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,5936 рубля (сейчас — 0,5320 рубля). В летний период установлены следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,1995 рубля (сейчас — 0,1827 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 0,2226 рубля (сейчас — 0,1995 рубля).

Сколько будет стоить сжиженный газ

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая — 1,9563 рубля (сейчас — 1,7993 рубля), с 1 июня по 31 декабря — 2,1628 рубля (сейчас — 1,9497 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубический метр также будет стоить 1,1409 рубля (сейчас — 1,0970 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), тариф сжиженного газа составит 3,42 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 3,29 рубля). При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить 9,7 рубля (сейчас — 9,32 рубля). При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 4,56 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 4,39 рубля).

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно — 6,3021 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (сейчас — 5,7713 рубля), с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,0314 рубля (сейчас — 6,3021 рубля).

Как изменятся цены на газ в баллонах

Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составит 0,81 рубля (сейчас — 0,7788 рубля). Такой баллон будет стоить 17 рублей (сейчас — 16,35 рубля). При полном тарифе (2,1304 рубля за килограмм) такой баллон с 1 января обойдется в 44,7 рубля. Сейчас же цена составляет 37,35 рубля.