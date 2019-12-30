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С 2020 года заработает обновленный Жилищный кодекс. Что и для кого изменится

31.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2020 года в Беларуси будет действовать обновленный Жилищный кодекс. Изменения должны прояснить и упорядочить многие моменты в отношениях жилищно-коммунальных служб и жильцов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменится и кого ждут нововведения.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

За некоторые услуги снова будем платить по квадратам

Изменение, которое затронет всех белорусов, которые живут в многоквартирных домах, — с 1 января за техобслуживание лифта, уборку подъездов и прочих вспомогательных помещений жилого дома и электричество на освещение и работу оборудования в таких помещения, не считая лифта платить нужно будет исходя из общей площади квартиры, а не количества зарегистрированных человек. По мнению разработчиков изменений, такая система оплаты более справедливая. Подъезд, лифт, крыша — это общая собственность жильцов. Доля каждого из них в этой собственности определяется исходя из площади его квартиры. Чем она солиднее, тем больше доля в общей собственности. Соответственно и расходы на ее обслуживание должны быть больше.

Интересно, что до 23 марта 2016 года эти услуги оплачивались в зависимости от этой самой общей площади квартир. У людей было много вопросов по поводу того, почему проживающий, скажем, в трехкомнатной квартире один человек, должен платить больше, чем, к примеру, четверо живущих в однокомнатной. И для восстановления справедливости президентским указом определили, что за уборку и освещение подъезда, техническое обслуживание лифта нужно платить исходя из количества зарегистрированных в квартирах граждан. Но не прошло и пяти лет, как все вернули назад.

Арендное жилье можно будет сделать социальным

Обновления коснутся и арендного жилья. Теперь в Жилищном кодексе прописано, что для первоочередного предоставления на период работы можно использовать не больше 30% от общего количества незаселенного арендного жилья. Для военнослужащих — всего 10%. Остальные 60% должны распределяться в порядке очереди по заявительному принципу, отталкиваясь от даты, когда человек стал на учет. Если нуждающихся нет, на арендное жилье, то может претендовать любой желающий.

Также в документе прописано, что социальное жилье по площади не может быть меньше однокомнатной квартиры.

Кстати, в кодексе появилась норма, которая говорит о том, что социально уязвимые категории людей, которые живут в арендном помещении, но имеют право на социальное жилье, могут перевести арендное в социальное и не платить за проживание в нем. Но есть оговорка — сделать так можно только один раз.

Нуждающихся в жилье ставить на учет будут по-другому

Ставить нуждающихся в улучшении жилищных условий из Минского района на учет тоже будут по-другому. Теперь, для того, чтобы семья могла претендовать на квадратные метры, у нее в собственности и владении не должно быть жилья не только в том населенном пункте, где она живет, но и в Минске.

Кроме того, для нуждающихся уточнили состав площадей помещений, которые включаются в общую жилплощадь, от которой и зависит, нужно улучшение жилищных условий или нет. Сейчас это жилая площадь и площади остальных помещений кроме лоджии или балкона. В обновленном кодексе прописано, что учитываться также не будут террасы и неотапливаемые холодные помещения.

После армии можно будет получить общежитие в приоритетном порядке

На место в общежитиях, согласно обновленному кодексу, в первую очередь могут претендовать дети, которые росли в детских домах и интернатах, взрослые дети родителей, живущих в домах престарелых, инвалидов или ветеранов. Давать общежития в первоочередном порядке также будут тем, кто служил в армии и имеет положительные рекомендации. Это предложение вносило министерство обороны.

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Теги: Минск
 
 
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Новый документ упростит и упорядочит многие моменты в отношениях жильцов и жилищно-коммунальных служб.
 
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