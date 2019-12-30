«За час - пять машин. Кто нас защитит?» Коттеджные поселки под Минском стали местом для закладок

В один день Павел насчитал, что к лесу за час приехали пять неизвестных машин.

TUT.BY Павел, житель поселка Колодищи. — Обычно активность возле нашего дома начинается, как стемнеет, и всю ночь подъезжают и уезжают машины. Людей много, приезжают по одному или по двое. Если честно, мы перестали чувствовать себя в безопасности. Как с ними бороться? — рассказываетПавел, житель поселка Колодищи.





Уже несколько лет Павел с семьей живет в доме в Колодищах, который стоит прямо у леса. Все соседи знают друг друга, и сама улица Небесная отрезана от большого мира, на ней — всего лишь два дома. Поэтому любая машина и пешеход здесь на виду. Последнюю неделю Павел живет тем, что сперва фиксирует как приезжают и уезжают неизвестные авто, а потом звонит в милицию.





Вечером в четверг, 26 декабря, мы приезжаем в Колодищи, на часах — 20.00. Чтобы добраться до дома Павла, едем по разбитой дороге, сворачиваем раз, второй, на улице никого — и упираемся в лес. Если человек захочет подышать свежим воздухом, вряд ли он выберет это место: слишком неудобно добираться, на дороге нет никакого асфальта. Прямо перед нами из темноты выходят два парня лет 18, они проходят вперед, садятся в машину и уезжают.





— Вы их видели? — спрашивает с порога Павел. — Они шли и кому-то по телефону говорили: «Нашли, да».





Слышимость во дворе дома — идеальная. Мужчина уже не раз, стоя возле порога, слышал все, о чем говорят между собой незнакомцы. Как правило, их визит длится несколько минут, люди выходят из машин, идут в лес, возвращаются и тут же уезжают.





«У нас дети и страшно»





Пока мы сидим в засаде, Павел рассказывает, что лес возле дома расчищает постоянно. Лесная полоса небольшая, метров 70, видимость отличная. Если люди приезжают днем, видно как они копаются в земле, что-то ищут. Если ночью — фонарики светятся то тут, то там.





— У нас дети, и нам страшно. Мы же не знаем: человек, который ходит возле нашего дома, адекватен или нет. А вдруг он захочет что-то употребить прямо на месте? — говорит Алена, жена Павла.





Мужчина достает из кармана телефон и показывает фото машин, которые снял возле дома. Например, белый Мерседес с минскими номерами приехал 24 декабря в 15.20, серебристый Рено — в 22.23.





— За час — пять машин, это было с 22.00 до 23.00, — уточняет Павел. — И еще заметил, что большая активность с часа ночи до двух. Сразу позвонил в милицию, первый раз никто не приехал, а 25 декабря опять набрал, машина стояла прямо возле забора. Приехал участковый, взял ъяснение и уехал. А через полчаса появилось другое авто. Опять набрал, сказали никуда не лезть. Все, что мог сделать со своей стороны, сделал, связался еще с наркоконтролем. Там пояснили: я такой не один, это типичная проблема тех, кто живет возле леса. Не знаю, что делать, решения у меня нет. Как-то подошел к парню, который вышел из леса, спросил, что он тут делает, тот ответил, что якобы приходил в гости и стал убегать.





За 4,5 часа, пока мы пробыли во дворе Павла, однако машин у леса больше не было.





«Я готов пустить любого милиционера к себе домой, камера наблюдения выходит прямо на дорогу»





Житель Ждановичей Сергей рассказывает TUT.BY аналогичную историю: с сентября на их улицу стали приезжать неизвестные с фонариками, после них местные находят шприцы. Люди не раз обращались в милицию.





— Мне кажется, это большая проблема Минского района. У меня приятель живет в Валерьяново, и там точь-в-точь такая ситуация, — отмечает Сергей. — Люди покупают недвижимость за городом, в элитном районе, а попадают в такую безвыходную ситуацию, сами того не желая.





Сергей с семьей живет на улице Лунной, рядом — небольшой лес. По словам мужчины, соседи дружные, сами за свой счет положили асфальт, расчистили сосновый лес, место стало любимым для прогулок среди мам с детьми и пенсионеров. Но теперь они стараются здесь не гулять.





— У нас тупиковая улица, кроме местных сюда некому ходить. Три недели назад встретил парня лет 20. «Куда идешь?» — спрашиваю. Он открыл рюкзак, высыпал содержимое на землю: «Можете отпускать, ничего нет». Они ничего не боятся, — возмущается Сергей. — Мы писали заявления в милицию, даже обращались к министру внутренних дел, под письмом подписались 30 человек. И пришел ответ, что наше письмо для разбирательств передано в райотдел. Там нам ответили: информация подтвердилась, возбуждено четыре уголовных дела. Но вопрос это не решило.





Сергей, как и Павел из Ждановичей, тоже фотографирует номера машин, которые приезжают на его улицу. Милиция с рейдом была не раз, после того, как уезжала, неизвестные на время переставали ездить в лес, а потом снова появлялись на улице.













Сергей отмечает, что вечером и по ночам возле их дома начинают ездить машины одна за другой.





— Мы каждый раз набирали 102, чтобы это зафиксировать, — говорит Сергей. — У нас нет никаких полномочий задерживать людей, что мы сами можем сделать? Недавно супруга выгуливала поздно вечером собаку, двое стояли возле машины, а третий бегал по лесу с фонариком. Ситуация патовая: мы не можем сами себя защитить, а кто нас защитит? Может, какие-то дружины можно создать? Эти люди выходят из леса со стеклянным взглядом, мы уже чисто по-человечески просили не приезжать сюда, на нашей улице в каждом доме живут маленькие дети. Надо что-то делать. Я готов пуст любого милиционера к себе домой, камера наблюдения выходит прямо на дорогу, все номера видны. Понимаю милицию, они уходят от палочной системы и важнее задержать закладчика, чем обычного потребителя. А что делать нам?





«После сообщения граждан 26 ноября на этой улице задержали четырех человек»

— Действительно жители Ждановичей обращались несколько раз, обычно информация передается в управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. После сообщения граждан 26 ноября на этой улице задержали четырех человек, у них обнаружили альфа-PVP. С учетом того, что район большой, и практически во всех лесных массивах когда-то делали закладки, тяжело отслеживать информацию и каждый раз выезжать, — комментирует TUT.BY Сергей Чеботарев, официальный представитель УВД Миноблисполкома.





По его словам, на улицу, где живет Сергей, сотрудники наркоконтроля выезжают раз в неделю.





— В данной ситуации вопросы возникают с доказательной базой. Например, сотрудник сфотографировал машину, на вопрос: «Что вы делаете?», человек может ответить, что просто заблудился, — отмечает Сергей Чеботарев. — Что касается мер реагирования, нужно звонить по телефону 102 или, как в данном случае, в оперативно-дежурную часть Минского района по номеру 268−88−02 либо в оперативно-дежурную службу УВД Минского облисполкома по телефонам 229−05−90, 207−67−02. Если есть возможность, можно фиксировать фото и видео, а уже сотрудники отработают эту информацию.





Что же касается ситуации в Колодищах, то, по словам официального представителя УВД Миноблисполкома, обращение в милицию поступило в тот же день, когда TUT.BY обратился за комментарием.