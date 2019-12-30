ГАИ Гродно подготовила календарь на 2020 год с райцентрами области

Источник материала: Новости Волковыска

Госавтоинспекцией Гродненской области, по уже сложившейся традиции, представлен корпоративный календарь на 2020 год.

Дизайн календаря разработан с учетом развития в области безвизового туристического движения и роста интереса к собственной истории. В календаре запечатлены панорамы значимых населенных пунктов Гродненской области, ведь деятельность сотрудников Госавтоинспекции направлена на поддержание безопасности на дорогах в любом уголке области.



