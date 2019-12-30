Госавтоинспекцией Гродненской области, по уже сложившейся традиции,
Дизайн календаря разработан с учетом развития в области безвизового туристического движения и роста интереса к собственной истории. В календаре
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ГАИ Гродно подготовила календарь на 2020 год с райцентрами области
31.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Госавтоинспекцией Гродненской области, по уже сложившейся традиции,
Дизайн календаря разработан с учетом развития в области безвизового туристического движения и роста интереса к собственной истории. В календаре
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Госавтоинспекцией Гродненской области, по уже сложившейся традиции, представлен корпоративный календарь на 2020 год. Дизайн...
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