В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года граждане в сфере административно-территориального устройства вправе высказывать мнения по вопросам административно-территориального устройства и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

Смолевичский районный Совет депутатов и Смолевичский районный исполнительный комитет в период с 23 ноября по 23 декабря 2019 года проводили общественное обсуждение о переносе административного центра Плисского сельсовета Смолевичского района из деревни Заречье в поселок Октябрьский. Данная информация была размещена на сайте Смолевичского районного исполнительного комитета и в газете «Край смалявiцкi» от 23 ноября 2019 года.

Перенос административного центра Плисского сельсовета Смолевичского района из деревни Заречье в поселок Октябрьский вызвана необходимостью строительства нового административного здания.

В указанный выше период времени предложений от граждан по вопросу о переносе административного центра Плисского сельсовета Смолевичского района из деревни Заречье в поселок Октябрьский в Смолевичский районный исполнительный комитет и Смолевичский районный Совет депутатов не поступало.