Сравниваем цены: сколько стоит новогодний стол в Беларуси и у соседей?

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что обычно бывает на новогоднем столе?



Подготовка к новогоднему столу это всегда заметные траты. Попробуем сравнить эти расходы в разных странах для одинаковых блюд и продуктов. Единственное, чего мы не рискнем – это составлять единое меню, потому как даже соседи и родственники могут иметь очень разное представление о границе между: «еще надо докупить» и «уже достаточно».

Салат «Оливье»

Этот салат не только популярен, но даже имеет собственный «Индекс Оливье» – неофициальный, но популярный индекс цен по его составляющим.

Сюда включают:

вареную колбасу («советский» эконом-вариант)

или курицу («каноничный» состав);

консервированный горошек;

вареные яйца;

морковь;

соленые огурцы;

вареный картофель;

майонез.





Сравнение цены порции Оливье в 2019 году вышло таким (все цены в таблицах приведены в BYN):

Беларусь Россия Польша Украина 14,3 11,6 10,4 8,2

Отметим что «Индекс Оливье» можно считать по-разному. В России это сделал Росстат, т.е. мы имеем официальные сведения. Однако, по данным того же Росстата, цены на продукты в разных регионах России могут отличаться в 2-3 раза. А в Беларуси можно купить составляющие в гипермаркете, а можно на рынке, и тогда цена Оливье упадет где-то до 8 руб.

Селедка под шубой

Еще одно традиционное праздничное блюдо. Состоит из:

филе сельди;

репчатого лука;

моркови;

свеклы;

вареных яиц;

картошки (не у всех);

майонеза.





Цены составляющих вышли такими:

Продукт Беларусь Россия Украина Сельдь 5,4 6,7 3,1 Яйца 2,1 2,3 2,1 Лук 0,9 0,9 1,03 Картофель 0,7 0,8 0,9 Морковь 0,7 1 0,7 Свекла 0,7 0,8 0,6

Мы как раз посередине между Россией и Украиной.

Гарниры

Гарниром в Беларуси обычно бывает вареная картошка или пюре из нее, реже картошка фри, иногда – рис. Средние цены такие:

Продукт (цена 1 кг) Беларусь Россия Украина Польша Картофель 0,7 0,8 0,9 1,21 Рис 2,5 2,08 2,26 1,83

Почему в Польше дороже картошка неясно. Может быть, в статистику вошел мытый фасованный картофель из гипермаркетов.

Горячее

А вот горячие мясные и рыбные блюда наоборот весьма многочисленны.Популярное мясо по-французски включает в себя филе свинины или говядины; сыр; лук; майонез. Отбивные по составу проще, сыр с успехом меняется на яйцо и муку. Жареная курица обычно состоит из самой курицы и приправ.

Рыба еще более разнообразна и по цене и по способу приготовления. Например, семга в фольге требует: куска самой семги, лимона; помидора; сыра; майонеза. Рыба в сыре – примерно то же, что и мясо по-французски, а жареная рыба, также как и отбивные требует к основному продукту муку и яйцо.

Считать каждое блюдо не беремся, но представим некоторую информацию от стоимости основных продуктов. По данным госстатистики и международных порталов www.numbeo.com и www.3pulse.com они выглядят так:

Продукт (цена 1 кг) Беларусь Россия Украина Польша Куриные грудки 7,4 8,7 9,4 7,5 Говядина (вырезка) 13,7 16,6 12,4 18,3 Свинина (вырезка) 10,5 10,7 9,9 8,1 Местный сыр 12,6 16,8 15,1 12,8 Яйца 2,1 2,3 2,1 3,4

Сюда не вошла рыба, во-первых потому, что она слишком разная и в разы отличается по цене, а во-вторых, в Беларуси морская рыба все равно заметно дороже чем у всех соседей. А вот с курятиной и говядиной у нас все довольно таки неплохо.

Овощи и фрукты

В овощной нарезке обязательно будут огурцы и помидоры, свежие и маринованные. В последние годы на столах все чаще появляются оливки и маслины. С традиционного стола никогда не уходили грибы. Анализировать салаты не будем, их слишком много.

Фрукты такой же обязательный атрибут новогоднего стола. Традиционно – мандарины; почти всегда – яблоки, апельсины и лимоны; очень часто – бананы; по вкусу – хурма, киви, авокадо и пр.

Кое-что можно попадает в статистические отчеты:

Продукт (цена 1 кг или 1 л) Беларусь Россия Украина Польша Яблоки (1 кг) 2,23 2,92 1,49 1,64 Банан (1 кг) 2,57 2,21 2,48 2,41 Апельсины (1 кг) 3,44 2,81 2,74 2,58 Помидор (1 кг) 3,93 4,23 3,09 3,12

Здесь мы ожидаемо проигрываем всем по привозным фруктам, а Польше и Украине – по яблокам и помидорам. Собирать статистику по другим овощам, фруктам и анализировать состав салатов не будем, но тенденция выйдет примерно такой же.

Бутерброды

На хорошем столе уместны несколько вариантов. В основе каждого будет: хлеб, батон или багет и масло. А сверху могут быть: шпроты; икра (в т. ч. искусственная); красная рыба (лосось, форель и т.д.), колбаса, сыр, огурцы и пр. Цены главного ингредиента таковы:

Продукт (цена 1 кг) Беларусь Россия Украина Польша Хлеб пшеничный 2,5 2,3 2,1 3,2

Дальше не считаем, в связи с неограниченным множеством вариантов, сообщим только, что цена бутербродов имеет те же тенденции, что и более крупные блюда. Сделанное из отечественных продуктов выходит дешевле российского, но дороже польского и украинского, а импортные составляющие делают наш бутерброд дороже любого соседского.

Спиртное и сладкое

На столе обязательно будут торты и конфеты, однако и то, и другое слишком разнообразно, чтобы сравнивать.

Отдельный, но обязательный элемент – спиртное. Практически всегда шампанское, водка и вино, часто – коньяк, реже виски, ликеры, джин и пр.





Здесь мы можем помериться ценами водки с Россией (и Росстат, и Белстат имеют такую графу в отчетах):

Продукт (1 литр) Беларусь Россия Водка 40% 15,6 20,5

Напомним однако, что это данные официальной статистики, но российский рынок спиртного выходит за эти рамки (там есть масса гораздо более дешевых крепких продуктов).

А данные по вину известны во всех странах:

Продукт (1 литр) Беларусь Россия Украина Польша Вино среднего класса 16,35 13,51 8,88 11,01

Здесь тоже понадобится комментарий – вино «среднего класса» по международным понятиям, это никак не «чернило», а то, что у нас попадает в категорию дорогого. И пить его Беларуси действительно дорого.

Вывод

Можно было бы составить гипотетическое обязательное меню новогоднего стола и пересчитать его в ценах разных стран. Но очень уж разным бывает уровень жизни и привычки людей даже в пределах одного города. А разница в доходах делает сравнение и вовсе бессмысленным. Но общий вывод будет примерно таким: