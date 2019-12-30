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Сравниваем цены: сколько стоит новогодний стол в Беларуси и у соседей?
Источник материала: Myfin
Что обычно бывает на новогоднем столе?
Подготовка к новогоднему столу это всегда заметные траты. Попробуем сравнить эти расходы в разных странах для одинаковых блюд и продуктов. Единственное, чего мы не рискнем – это составлять единое меню, потому как даже соседи и родственники могут иметь очень разное представление о границе между: «еще надо докупить» и «уже достаточно».
Салат «Оливье»
Этот салат не только популярен, но даже имеет собственный «Индекс Оливье» – неофициальный, но популярный индекс цен по его составляющим.
Сюда включают:
Сравнение цены порции Оливье в 2019 году вышло таким (все цены в таблицах приведены в BYN):
Отметим что «Индекс Оливье» можно считать по-разному. В России это сделал Росстат, т.е. мы имеем официальные сведения. Однако, по данным того же Росстата, цены на продукты в разных регионах России могут отличаться в 2-3 раза. А в Беларуси можно купить составляющие в гипермаркете, а можно на рынке, и тогда цена Оливье упадет где-то до 8 руб.
Селедка под шубой
Еще одно традиционное праздничное блюдо. Состоит из:
Цены составляющих вышли такими:
Мы как раз посередине между Россией и Украиной.
Гарниры
Гарниром в Беларуси обычно бывает вареная картошка или пюре из нее, реже картошка фри, иногда – рис. Средние цены такие:
Почему в Польше дороже картошка неясно. Может быть, в статистику вошел мытый фасованный картофель из гипермаркетов.
Горячее
А вот горячие мясные и рыбные блюда наоборот весьма многочисленны.Популярное мясо по-французски включает в себя филе свинины или говядины; сыр; лук; майонез. Отбивные по составу проще, сыр с успехом меняется на яйцо и муку. Жареная курица обычно состоит из самой курицы и приправ.
Рыба еще более разнообразна и по цене и по способу приготовления. Например, семга в фольге требует: куска самой семги, лимона; помидора; сыра; майонеза. Рыба в сыре – примерно то же, что и мясо по-французски, а жареная рыба, также как и отбивные требует к основному продукту муку и яйцо.
Считать каждое блюдо не беремся, но представим некоторую информацию от стоимости основных продуктов. По данным госстатистики и международных порталов www.numbeo.com и www.3pulse.com они выглядят так:
Сюда не вошла рыба, во-первых потому, что она слишком разная и в разы отличается по цене, а во-вторых, в Беларуси морская рыба все равно заметно дороже чем у всех соседей. А вот с курятиной и говядиной у нас все довольно таки неплохо.
Овощи и фрукты
В овощной нарезке обязательно будут огурцы и помидоры, свежие и маринованные. В последние годы на столах все чаще появляются оливки и маслины. С традиционного стола никогда не уходили грибы. Анализировать салаты не будем, их слишком много.
Фрукты такой же обязательный атрибут новогоднего стола. Традиционно – мандарины; почти всегда – яблоки, апельсины и лимоны; очень часто – бананы; по вкусу – хурма, киви, авокадо и пр.
Кое-что можно попадает в статистические отчеты:
Здесь мы ожидаемо проигрываем всем по привозным фруктам, а Польше и Украине – по яблокам и помидорам. Собирать статистику по другим овощам, фруктам и анализировать состав салатов не будем, но тенденция выйдет примерно такой же.
Бутерброды
На хорошем столе уместны несколько вариантов. В основе каждого будет: хлеб, батон или багет и масло. А сверху могут быть: шпроты; икра (в т. ч. искусственная); красная рыба (лосось, форель и т.д.), колбаса, сыр, огурцы и пр. Цены главного ингредиента таковы:
Дальше не считаем, в связи с неограниченным множеством вариантов, сообщим только, что цена бутербродов имеет те же тенденции, что и более крупные блюда. Сделанное из отечественных продуктов выходит дешевле российского, но дороже польского и украинского, а импортные составляющие делают наш бутерброд дороже любого соседского.
Спиртное и сладкое
На столе обязательно будут торты и конфеты, однако и то, и другое слишком разнообразно, чтобы сравнивать.
Отдельный, но обязательный элемент – спиртное. Практически всегда шампанское, водка и вино, часто – коньяк, реже виски, ликеры, джин и пр.
Здесь мы можем помериться ценами водки с Россией (и Росстат, и Белстат имеют такую графу в отчетах):
Напомним однако, что это данные официальной статистики, но российский рынок спиртного выходит за эти рамки (там есть масса гораздо более дешевых крепких продуктов).
А данные по вину известны во всех странах:
Здесь тоже понадобится комментарий – вино «среднего класса» по международным понятиям, это никак не «чернило», а то, что у нас попадает в категорию дорогого. И пить его Беларуси действительно дорого.
Вывод
Можно было бы составить гипотетическое обязательное меню новогоднего стола и пересчитать его в ценах разных стран. Но очень уж разным бывает уровень жизни и привычки людей даже в пределах одного города. А разница в доходах делает сравнение и вовсе бессмысленным. Но общий вывод будет примерно таким:Дороже чем у нас новогодний стол только в России, однако не во всех регионах. А в относительном выражении «средний доход/средние цены» в данный момент мы проигрываем всем соседям.
Текст: Игорь Смирнов
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