Возмещение вкладов, взносы в ФСЗН и пособия по безработице. Какие изменения подготовят власти в 2020-м

Источник материала: Горецкий вестник

Власти в 2020 году намерены заняться некоторыми проблемными вопросами, в том числе — взносами в ФСЗН, пособиями по безработице, а также откорректировать некоторые социальные нормативы, от которых зависят размеры некоторых выплат. В следующем году чиновники также собираются откорректировать законодательство по гарантированному возврату банковских вкладов физлицам, а также заняться вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг, пишет ТUT.BY.







Новшества по занятости: безработным обещают повысить пособие по безработице. Но не всем

Над каким документом будут работать? В феврале власти намерены подготовить изменения в закон «О занятости населения Республики Беларусь». Предусмотрено совершенствование закона с учетом практики его применения. Законопроект планируют направить в парламент в мае.

Что могут изменить? Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщала , что сейчас ведомство занимается проектом закона о внесении изменений в закон о занятости. «Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория — это люди старше 50 лет, которым действительно сложно конкурировать на рынке труда», — говорила Ирина Костевич.

Она рассказала, что проведенный анализ ситуации показал, что люди старше 50 лет ищут новую работу в среднем 11 месяцев. Ирина Костевич отметила, что это достаточно большой срок и поэтому надо финансово поддержать этих людей.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости. Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.

Сейчас максимальное пособие по безработице составляет 2 базовые величины — 51 рубль.

Изменения по взносам в ФСЗН

Над каким документом будут работать? Власти намерены заняться назревшими вопросами со страховыми взносами в ФСЗН. В апреле, как планируется, чиновники завершат работу над законом «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». В парламент документ должен поступить, как планируется, в августе.

Что могут изменить? Проект закона об уплате взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты в сентябре должны были рассмотреть на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда (протокол этого заседания пока не опубликовали на сайте Минтруда).

Напомним, ранее президент раскритиковал исполнение бюджета ФСЗН, а чиновники начали готовить проект указа по соцстрахованию. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце прошлого года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании». Президент подчеркнул, что любые изменения в социальном обеспечении населения нужно тщательно продумывать.

Ранее в КГК предложили обязать членов наблюдательных советов банков и других акционерных обществ уплачивать взносы в ФСЗН. В Госконтроле также отмечали , что повышение наполняемости бюджета фонда возможно за счет повышения для отдельных плательщиков размеров обязательных страховых взносов по пенсионному страхованию и льгот, установленных при начислении по высокооплачиваемым работникам. Так, взносы по пенсионному страхованию не начисляют на часть дохода высокооплачиваемых работников резиденты ПВТ, индустриального парка «Великий камень» — на часть дохода, превышающую ее однократный размер.







Еще один вариант, как решить вопрос с бюджетом ФСЗН, — пересмотр страховых взносов. В Минфине ранее говорили о варианте снизить нагрузку по взносам в ФСЗН для предприятий, а для работников — повысить. Этот вариант также обсуждался на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского.

Однако в Минтруда в июне заявили , что «предложения по данному вопросу пока не выработаны». Никакой конкретики по этому вопросу в ведомстве не предоставили.

В Госконтроле ранее поясняли , почему возник дефицит средств в ФСЗН.

Изменения в социальных нормативах

Над каким документом будут работать? Некоторые законопроекты будут касаться законодательства о соцзащите и социальном страховании. В январе власти займутся, как планируется, подготовкой закона «Об изменении законов по вопросам применения социальных нормативов». В апреле законопроект должны внести в парламент.

Что могут изменить? Под социальными нормативами подразумеваются в первую очередь бюджет прожиточного минимума и минимальный потребительский бюджет. Вероятно, что власти пересмотрят эти нормативы.

Напомним, бюджет прожиточного минимума — это минимальная сумма, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей и поддержания определенного уровня жизни. Проще говоря, эта сумма, на которую можно выжить. Для каждой группы населения она своя: для студентов — одна, для пенсионеров — другая, для трудоспособных людей — третья. С 1 ноября 2019 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 231,83 рубля.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) не нужно путать с минимальным потребительским бюджетом (МПБ). Минимальный потребительский бюджет — это расходы людей на набор товаров и услуг, которого, по мнению чиновников, достаточно для того, чтобы удовлетворить не только физиологические, но социальные и культурные потребности некого усредненного человека с поправкой на его трудоспособность, возраст и семейное положение. С 1 ноября МПБ для трудоспособного населения составляет 475 рублей 56 копеек.

Изменения в социальном страховании

Над каким документом будут работать? В феврале чиновники должны подготовить законопроект по изменениям в закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования». Запланировано «совершенствование закона с учетом практики его применения», — говорится в президентском указе. В «палатку» законопроект намерены внести в мае.

В ноябре этого года на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда уже обсуждали этот проект закона.

Что могут изменить? Этот документ касается соцстрахования и регулирует такие вопросы, как страховой стаж, страховые взносы, назначение пенсий и пособий, прогнозирование расходов на эти выплаты. Этот же закон также регулирует вопросы с трудовыми книжками.

Напомним, ранее власти анонсировали , что с 2020 года намерены внедрять электронные трудовые книжки (заняться подготовкой проекта нормативно-правового акта). Не исключено, что чиновники намерены внести изменения в законодательство об индивидуальном учете соцстрахования, которые касаются введения в будущем электронных трудовых книжек.

В 2018 году в Беларуси внесли изменения в персонифицированный учет государственного соцстрахования, а в нынешнем — продолжили «оцифровывать» трудовую книжку.

— Мы расширили поля для заполнения, которые есть в трудовой книжке. Это еще один шаг к автоматизации этого учета. Мы теперь будем иметь наименование профессий и должностей служащих, и при этом эти наименования, раз мы говорим об автоматизации, будут оцифрованы, — рассказывала в сентябре этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. — Появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Эта информация уже в октябре текущего года придет в персонифицированный учет. Таким образом, трудовая деятельность человека расширится информационно, и этот фрагмент трудовой деятельности будет оцифрован.

На какие вопросы властям еще можно обратить внимание? Еще один нерешенный вопрос в соцстраховании, — проблемные предприятия , которые задерживают или и вовсе не уплачивают взносы за работников. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации. Займутся ли власти этой проблемой в 2020 году — пока открытый вопрос.

В подавляющем большинстве случаев такие предприятия не гасят свои долги, и в такой ситуации страдает в первую очередь работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. «Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии: уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечали в Минском городском управлении ФСЗН.







В ноябре этого года на заседании общественно-консультативного совета при Минтруда при обсуждении проекта закона по изменениям в индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного соцстрахования глава ФСЗН Наталья Павлюченко отмечала , что дополнения в законодательство намерены внести в связи с «введением расширенных сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц, обеспечения контроля и мониторинга исполнения государственных гарантий по оплате труда работников в части обеспечения величины минимальной заработной платы на основании данных персонифицированного учета».

В Федерации профсоюзов ранее рассказывали , что в Беларуси разработали концепцию обязательного страхования работников от невыплаты зарплаты на случай, если организация или предприятие, где они работали, обанкротится.

Над какими еще законопроектами будут работать чиновники в 2020 году?

В следующем году власти также займутся корректировками закона «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц». Какие конкретно планируются изменения — пока неизвестно. Напомним, по закону, все депозиты физических лиц возмещаются в полном объеме. В президентском указе говорится, что «совершенствование закона запланировано с учетом практики его применения». В парламент его внесут, по прогнозам, в декабре 2020 года.

По этой же причине чиновники намерены подготовить закон «Об изменении Банковского кодекса Республики Беларусь». В парламенте законопроект должен оказаться в марте 2021 года.

Чтобы защитить права потребителей финансовых услуг, власти намерены подготовить изменения в закон «О защите прав потребителей». В парламент его внесут, как ожидается, в октябре.

В 2020 году чиновники также займутся подготовкой концепций некоторых законопроектов, среди них — «О страховой деятельности», «Об объединениях нанимателей». Концепцию первого должны представить на согласование президенту в январе, а второго — в июле.

