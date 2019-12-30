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Салют на Новый год-2020 в Минске: во сколько и где смотреть

31.12.2019 11:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кульминацией празднования Нового года в Минске станет праздничный салют.  

Он пройдет около Дворца спорта. Время начала – 1 января в 1:30. Особым фейерверк станет потому, что масштабное пиротехническое и лазерное шоу пройдет под музыкальное сопровождение. Фейерверк будет длиться 11 минут.  

Кроме того, салют обещают сразу в нескольких местах Минска.  

Новый год-2020: какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси (здесь подробнее).   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кульминацией празднования Нового года в Минске станет праздничный салют.   Он пройдет около Дворца спорта. Время начала – 1 января в 1:30. Особым...
 
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