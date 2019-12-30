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Салют на Новый год-2020 в Минске: во сколько и где смотреть
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кульминацией празднования Нового года в Минске станет праздничный салют.
Он пройдет около Дворца спорта. Время начала – 1 января в 1:30. Особым фейерверк станет потому, что масштабное пиротехническое и лазерное шоу пройдет под музыкальное сопровождение. Фейерверк будет длиться 11 минут.
Кроме того, салют обещают сразу в нескольких местах Минска.
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Новости Беларуси. Кульминацией празднования Нового года в Минске станет праздничный салют. Он пройдет около Дворца спорта. Время начала – 1 января в 1:30. Особым...
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