Салют на Новый год-2020 в Минске: во сколько и где смотреть

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кульминацией празднования Нового года в Минске станет праздничный салют.

Он пройдет около Дворца спорта. Время начала – 1 января в 1:30. Особым фейерверк станет потому, что масштабное пиротехническое и лазерное шоу пройдет под музыкальное сопровождение. Фейерверк будет длиться 11 минут.

Кроме того, салют обещают сразу в нескольких местах Минска.