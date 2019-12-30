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В Нью-Йорке впервые за 35 лет покажут культовый фильм о войне, снятый в Беларуси

31.12.2019 10:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Зимой 2020-го в Нью-Йорке впервые за 35 лет покажут культовый беларуский фильм «Иди и смотри», который снимали в Беларуси. Об этом сообщает dtf.ru.

Для того, чтобы показ состоялся, фильм реставрировали. Это уже третья отреставрированная версия кинокартины: до этого выходили японская и российская версия. Российскую версию сделали с прокатных копий, так как судьба оригинальных негативов неизвестна, а исходники японской версии и подавно. «Иди и смотри» выйдет на блюрей от Criterion Collection. Вот так выглядит постер переиздания:

Напомним: «Иди и смотри» – фильм режиссера Элема Климова. Основа сюжета – произведения беларуского писателя Алеся Адамовича «Хатынская повесть», «Партизаны» и «Каратели». Интересно, что сперва сценарий назывался «Убить Гитлера» – Климов задумывал его в глобальном смысле, как призыв убить темное начало, в первую очередь в себе.

Действие фильма разворачивается на территории Беларуси в 1943 году. Главный герой – беларуский мальчик Флера (уменьшительное от Флориан) – несмотря на протесты матери, уходит в партизанский отряд. Командир отряда, чтобы уберечь подростка, оставляет его при хозвзводе. Флера переживает все страхи того времени и на второй день появляется в кадре с лицом старика, искаженным ужасом и болью.

Запуск фильма в производство начался в 1977 году. Над ним работали киностудии «Беларусьфильм» и «Мосфильм», а на экраны он вышел летом 1985 года. Как позже рассказывал Климов, за рубежом кино произвело на зрителей такое сильное впечатление, что во время сеансов дежурили кареты «скорой помощи», увозя слишком впечатлительных людей.

Читайте по теме: Семь культовых работ «Беларусьфильма», про которые нужно знать

 
 
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Зимой 2020-го в Нью-Йорке впервые за 35 лет покажут культовый беларуский фильм «Иди и смотри», который снимали в Беларуси. Об этом сообщает dtf.ru. Для того, чтобы показ...
 
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