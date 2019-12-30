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Бывший премьер Хорватии осуждён за крупную взятку

31.12.2019 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Хорватии приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к шести года тюрьмы за получение многомиллионной долларовой взятки в период пребывания на посту главы правительства.

Загребский суд 30 декабря признал Санадера виновным в получении взятки в размере 10 миллионов евро в обмен на предоставление венгерской нефтяной компании МOL самой крупной доли в хорватской энергетической компании INA. Сделка состоялась более 10 лет назад.

По приговору того же суда в Загребе исполнительный директор венгерской компании MOL Золт Эрнади получил два года тюрьмы - за дачу взятки Санадеру.

Ни один из подсудимых не находился в зале суда во время вынесения приговора. Председатель суда Иван Турудич объявил, что европейский ордер на арест Эрнади уже подписан, и обратился к венгерской стороне с просьбой "действовать соответствующим образом".

Приговоры могут быть обжалованы.

66-летний Санадер возглавлял правительство в 2003–2009 годах и одновременно занимал пост в правящий партии "Хорватский демократический союз". Если приговор вступит в силу, то Санадеру придётся выплатить государству 10 миллионов евро.

Бывший глава правительства бежал из Хорватии в 2010 году после предъявленных ему обвинений по двум делам о коррупции. Санадер был задержан в Австрии и годом позже экстрадирован в Хорватию. Однако в 2015 году Конституционный суд отменил приговор по делу о коррупции. В 2018 году он был приговорён к двум с половиной годам за спекуляцию и должен был выплатить 570 тысяч долларов государству – именно такую взятку он получил от Hypo Bank. В настоящее время Санадер отбывает тюремный срок по этому делу.
 
 
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Суд в Хорватии приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к шести года тюрьмы за получение многомиллионной долларовой взятки в период пребывания на посту...
 
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