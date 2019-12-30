Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Беларусь

«Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то, зависит от переговоров»,— сказал один из источников. Белорусские НПЗ готовятся к последствиям затянувшихся переговоров с конца минувшей недели — предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья. В случае остановки поставок российской нефти в Беларусь 1 января российским нефтекомпаниям придется перераспределить порядка 2 млн т на другие маршруты.





30 декабря президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, касающиеся поставок нефти и газа. Пресс-служба господина Лукашенко сообщила, что, если до 1 января сторонам не удастся прийти к согласию по этим вопросам, члены правительств стран выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь до конечного принятия решений президентами. «При необходимости» президенты встретятся для обсуждения и принятия необходимых решений в середине января.



