ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Беларусь

31.12.2019 12:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Затянувшиеся переговоры РФ и Беларуси об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли. По состоянию на утро 31 декабря на Беларусь не было оформлено ни тонны нефти из России, рассказали агентству два источника, знакомых с оформлением маршрутных поручений.

Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Беларусь
 «Полный объем поставок по графику уже точно не выйдет, а поставят ли в январе хоть что-то, зависит от переговоров»,— сказал один из источников. Белорусские НПЗ готовятся к последствиям затянувшихся переговоров с конца минувшей недели — предприятия начали снижать загрузку и делать запасы сырья. В случае остановки поставок российской нефти в Беларусь 1 января российским нефтекомпаниям придется перераспределить порядка 2 млн т на другие маршруты.

30 декабря президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко обсудили в ходе телефонного разговора вопросы, касающиеся поставок нефти и газа. Пресс-служба господина Лукашенко сообщила, что, если до 1 января сторонам не удастся прийти к согласию по этим вопросам, члены правительств стран выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь до конечного принятия решений президентами. «При необходимости» президенты встретятся для обсуждения и принятия необходимых решений в середине января.

20 декабря главы государств встретились в Санкт-Петербурге. Главной темой беседы лидеров была углубленная интеграция стран в рамках Договора о создании Союзного государства. Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь достигли концептуальных договоренностей по энергоносителям. По его словам, в 2020 году Минск купит у Москвы примерно 20 млрд куб. м газа и 24–25 млн т нефти по ценам «не выше уровня текущего 2019 года».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Затянувшиеся переговоры РФ и Беларуси об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика