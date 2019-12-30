ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»

31.12.2019 12:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без заботы и тепла наших сердец не остаётся ни один ребёнок. Помимо национальной благотворительной акции «Наши дети» для маленьких белорусов подготовили немало и других сюрпризов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»


Яркое новогоднее представление и подарки. Главная профсоюзная ёлка прошла в Минске. На сказочное шоу с его главными персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой пригласили несколько сотен детей со всей Беларуси.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»

Это ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто обделён родительской лаской. Каждый из них получил немало положительных эмоций и подзарядился энергией на весь будущий год. И этой традиции уже около двух десятков лет.   

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Дети нам напомнили о том, что не главное счастье в каких-то вещах, а важно, чтоб рядом были родные и близкие. Важно, чтоб сегодня те мечты, которые есть у детей, они сбывались, и чтоб мы, взрослые, помогали им эти мечты осуществить.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»

Кроме того, профсоюзы под Новый год исполнили желания финалистов спецпроекта «Мечты сбываются». Из 400 писем от детей выбрали самые оригинальные по одному из всех областей и столицы.

Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»

Среди них – мечта поработать в милиции, получить иллюстрации к собственной книге и просто получить в подарок новогоднюю ёлку.

Люди в материале: Михаил Орда
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Без заботы и тепла наших сердец не остаётся ни один ребёнок. Помимо национальной благотворительной акции «Наши дети» для маленьких белорусов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эффектная композиция расположилась рядом с городским парком в Осиповичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика