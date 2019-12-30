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Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без заботы и тепла наших сердец не остаётся ни один ребёнок. Помимо национальной благотворительной акции «Наши дети» для маленьких белорусов подготовили немало и других сюрпризов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также те, кто обделён родительской лаской. Каждый из них получил немало положительных эмоций и подзарядился энергией на весь будущий год. И этой традиции уже около двух десятков лет.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Среди них – мечта поработать в милиции, получить иллюстрации к собственной книге и просто получить в подарок новогоднюю ёлку.
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Стать милиционером или получить новогоднюю ёлку: профсоюзы исполнили желания финалистов проекта «Мечты сбываются»
Новости Беларуси. Без заботы и тепла наших сердец не остаётся ни один ребёнок. Помимо национальной благотворительной акции «Наши дети» для маленьких белорусов...
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