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Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?

31.12.2019 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Весь мир в ожидании Нового года. Подготовились к встрече 2020-го и на Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?

На кадрах, которые опубликованы в соцсетях, можно увидеть, как в невесомости парит ёлка. Рядом висит плакат, рождественский носок и авоська с мандаринами.

Ёлка в невесомости: что будет на новогоднем столе в МКС?

На праздничном столе космонавтов будут орехи, фрукты, овощи и шоколад. Новогодние угощения на станцию доставил российский корабль «Прогресс МС-13». 1 января космонавты пролетят 15 полных суточных витков, а это значит, что Новый год они встретят целых 15 раз.

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Новости мира. Весь мир в ожидании Нового года. Подготовились к встрече 2020-го и на Международной космической станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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