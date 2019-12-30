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Сколько машин ездит по МКАД-2 и когда дорожал бензин? Тест для внимательных водителей

31.12.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019 году в автомобильном мире произошло много интересных и незабываемых событий. Проверьте, какие из них вы хорошо запомнили, а какие прошли мимо вас.

 
 
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