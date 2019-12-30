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Сколько машин ездит по МКАД-2 и когда дорожал бензин? Тест для внимательных водителей
Источник материала: Tut.by
В 2019 году в автомобильном мире произошло много интересных и незабываемых событий. Проверьте, какие из них вы хорошо запомнили, а какие прошли мимо вас.
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Подводим итоги уходящего года и проверяем, хорошо ли вы запомнили все, что происходило в автомобильной сфере.
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