ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Австралии не будет салютов на Новый год

31.12.2019 11:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Небо над Австралией не украсит праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что в некоторых регионах страны не прекращаются лесные пожары. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, во многих австралийских городах запретили красочные салюты.

В Австралии не будет салютов на Новый год

Городской совет Сиднея одобрил фейерверк-шоу. Однако специалисты предупредили, что и он может быть отменен, если ситуация с пожарами будет оценена как катастрофическая.

В Австралии не будет салютов на Новый год

Накануне из-за стихии в штате Виктория эвакуировали около 30 тысяч туристов. 31 декабря покинуть свои дома вынуждены ещё 100 тысяч граждан в Мельбурне.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Небо над Австралией не украсит праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что в некоторых регионах страны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дойти до каждого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика