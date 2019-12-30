В Смолевичском районе стабильно функционирует система социальной защиты населения. Сегодня деятельность управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома и ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» обеспечивает 181 человек, из них 172 женщины.

Функции органов социальной защиты района разнообразны и обширны, и направлены на достижение благородной цели – оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Работниками системы социальной защиты проводится значительная работа по исполнению законодательства в области государственной поддержки семей, воспитывающих детей, пенсионного обеспечения, трудовых отношений, охраны труда, социальной поддержки населения и социального обслуживания.

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