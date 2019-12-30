Песков предложил не обсуждать «апокалиптические сценарии» переговоров с Беларусью по нефти и газу

«Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности. Вы знаете, что вчера имела место весьма длительная и обстоятельная беседа президентов России и Беларуси, обсуждались и вопросы интеграции, и в том числе вопросы газовые и нефтяные. Пока договоренности достигнуть не удалось»,— ответил он на вопрос, есть ли вероятность остановки транзита нефти через Белоруссию с 1 января.





Пресс-секретарь Кремля напомнил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко дали указания компаниям продолжить обсуждение по ценам. «Пока это не увенчалось успехом. Но вот такие апокалиптические сценарии мы пока предлагаем не обсуждать. Диалог будет продолжен»,— сказал он.





Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли сообщило, что Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Беларусь из-за затянувшихся переговоров об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году. По состоянию на утро 31 декабря на Беларусь не было оформлено ни тонны нефти из России.