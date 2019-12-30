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846 медалей завоевали белорусы на международных турнирах в 2019 году

31.12.2019 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

846 медалей завоевали белорусы на международных турнирах в 2019 году
Марина Литвинчук и Ольга Худенко. © / Национальный олимпийский комитет

Министерство спорта и туризма подвело итог медалям белорусских спортсменов на крупных международных турнирах в 2019 году. По информации ведомства, на чемпионатах и Кубках мира и Европы наши атлеты завоевали 846 наград – 250 золотых, 278 серебряных и 318 бронзовых.

846 медалей завоевали белорусы на международных турнирах в 2019 году 2018-й год стал для белорусского спорта самым медальным в истории

При этом в дисциплинах программы Олимпийских игр в копилке белорусов оказалось 10 медалей, из которых три золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Чемпионами мира в олимпийских видах в 2019 году стали фристайлистка Александра Романовская, пятиборка Ольга Силкина, а также дуэт байдарки-двойки в составе Марины Литвинчук и Ольги Худенко. На чемпионатах Европы белорусы в олимпийских видах программы завоевали 46 наград (10, 20, 16).

В 2020 году главным стартом для белорусов станут летние Олимпийские игры в Токио. Сейчас у белорусов 66 олимпийских лицензий в 14 видах спорта. Отбор продолжится вплоть до июня 2020 года.

 
 
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Среди завоеванных наград – 250 золотых, 278 серебряных и 318 бронзовых.
 
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