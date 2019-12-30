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Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 месяцев – 12 уникальных исторических артефактов. В Бресте завершается необычный музейный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год здесь показали дюжину экспонатов, посвящённых различным историческим эпохам в истории не только тысячелетнего города, но и всей Беларуси.
Самшитовый гребень начала XIII века, средневековая фигурка шахматного короля, генеральский мундир императора Николая I, генеральный план крепости Брест-Литовск. Каждый месяц новый объект представал перед публикой ровно на 7 дней.
Даты презентаций назначались с учётом исторического контекста. Последний – двенадцатый объект –Почётное государственное знамя 21 века.
Нина Кириллова, автор проекта «12 артефактов» Брестского областного краеведческого музея:
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Новости Беларуси. 12 месяцев – 12 уникальных исторических артефактов. В Бресте завершается необычный музейный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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