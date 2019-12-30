ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»

31.12.2019 15:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 месяцев – 12 уникальных исторических артефактов. В Бресте завершается необычный музейный проект,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год здесь показали дюжину экспонатов, посвящённых различным историческим эпохам в истории не только тысячелетнего города, но и всей Беларуси. 

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»

Самшитовый гребень начала XIII века, средневековая фигурка шахматного короля, генеральский мундир императора Николая I, генеральный план крепости Брест-Литовск. Каждый месяц новый объект представал перед публикой ровно на 7 дней.

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»

Даты презентаций назначались с учётом исторического контекста. Последний – двенадцатый объект –Почётное государственное знамя 21 века. 

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»

Нина Кириллова, автор проекта «12 артефактов» Брестского областного краеведческого музея:
Проект состоялся. Он вызвал большой интерес публики. И хочу сказать не только брестчан, но и наших гостей. Приехали из Москвы, это была Украина, эта была Польша. Мы постарались показать нашу коллекцию, и жемчужины в ней найти и обозначить.

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»


Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея
Мы сейчас разрабатываем несколько новых проектов, которые будут базироваться на основе наших коллекций. Но сейчас как раз идет обсуждение концепций. В следующем году наши посетители смогут с ними ознакомиться. 

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»


В январе у посетителей будет уникальная возможность увидеть все 12 артефактов одновременно.

Люди в материале: Нина Кириллова, Алексей Митюков
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 месяцев – 12 уникальных исторических артефактов. В Бресте завершается необычный музейный проект,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские банки напуганы оборотами физлиц с токенами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика