Проект БОКК помог расширить соцуслуги для нуждающихся в Минской и Гродненской областях

Источник материала: Вороновская газета





Проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» позволил укрепить диалог партнеров в государственном и негосударственном секторе и увеличить спектр социальных услуг для нуждающихся категорий граждан в Минской и Гродненской областях. Об этом шла речь на заседании координационного совета по реализации проекта в секретариате Белорусского общества Красного Креста, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Результаты промежуточной оценки проекта за период с 1 апреля по 31 августа 2019 года представило Агентство стратегического и экономического развития. Также участники рассмотрели годовой отчет и разработали примерный план совместных мероприятий на 2020 год.

«Результаты получились позитивные: и бенефициары, и волонтеры, и все партнеры это отметили, — рассказала координатор проекта Алеся Потапчик. — Напряженным этот год стал для восьми районов, которые только в апреле 2019-го присоединились к проекту. Там мы проводили обучение специалистов, создавали тематическую платформу для координации действий местных органов власти, негосударственных организаций, сотрудников учреждений образования и территориальных центров соцобслуживания населения, других партнеров. Проводилась оценка потребностей уязвимых категорий граждан, выявлялись наиболее нуждающиеся граждане, услуги, которые им нужны дополнительно. И на основе этого уже готовились совместные инициативы. С октября запущен уже третий круг конкурса волонтерских инициатив по проекту: в каждой из двух областей реализуются по семь инициатив».

В планах на 2020 год — продолжить укреплять взаимодействие государственного и негосударственного сектора в оказании социальных услуг. Прежде всего через проектную деятельность — планируется четвертый круг конкурса инициатив. Также через работу групп семейной поддержки на базе школ, ТЦСОН и других учреждений.

Проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» реализуется в 2017-2021 годы при финансовой поддержке Европейского союза, технической поддержке Датского Красного Креста и в сотрудничестве с органами власти.

Проект направлен на создание благоприятной среды для участия гражданского общества в процессах принятия решений. Для этого выстраивается конструктивный диалог и сотрудничество между негосударственными организациями и местными органами власти в целевых районах Гродненской и Минской областей. Партнеры проекта: Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, Минобразования, МИД, Минздрав, Гродненский и Минский облисполкомы и их комитеты по труду, занятости и соцзащите, ТЦСОН, школы, детские сады, дома-интернаты, дома детского творчества 16 районов указанных регионов.

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