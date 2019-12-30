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Лукашенко после разговора с Путиным потребовал начинать поставку «альтернативной» нефти

31.12.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси провел совещание с руководством нефтехимического комплекса по вопросу поставок и переработки нефти, сообщает ОНТ.

Лукашенко после разговора с Путиным потребовал начинать поставку «альтернативной» нефти

Фото: Reuters

Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов двух стран и заключить контракты на поставку нефти, чтобы обеспечить бесперебойную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Также глава государства дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет как о поставках железнодорожным транспортом из портов Балтики, так и по нефтепроводу «Дружба».

Ранее во вторник Лукашенко провел очередные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, во время недавнего интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову Александр Лукашенко отметил, что не скрывает от руководства России, что вынужден искать альтернативу их энергоресурсам.

— Правильно, слушайте, вы как нефтяник или газовик. Реверс нефти что такое — да, я могу, это самый дешевый маршрут, через Польшу они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую. Что дешевле. С рынка. В Гданьске. По трубе завезти реверсом, у меня три трубы нефтепровода «Дружба». С Россией. На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом поставляю на НПЗ. Северный и Южный — у нас два мощных НПЗ. В этом году полностью закончили модернизацию. Глубина переработки как в Европе. У вас один такой завод, по-моему, только в России. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете, по 70 миллионов тонн по этим трубам качаете нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, ну 60, скажем, миллионов, 60 на 3 — 20, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60, — сказал президент и вспомнил, как закупил у Венесуэлы около 11 миллионов тонн нефти.

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал заявление Александра Лукашенко о желании «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу имеющим политический характер и требующим серьезной экономической проработки.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений [Лукашенко], потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал он.

По словам Токарева, предварительный анализ говорит о том, что многие из озвученных накануне белорусским лидером намерений «очень трудно реализуемы», а также предусматривают продажу нефти по мировой цене.

 
 
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  Президент Беларуси провел совещание с руководством нефтехимического комплекса по вопросу поставок и переработки нефти, сообщает ОНТ. Фото: Reuters Лукашенко...
 
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