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Цветущий розовый куст поздравляет брестчан с Новым годом!
31.12.2019 17:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Во дворе дома на пересечении улиц Советская и Гоголя в Бресте на клумбе распустилась одинокая красавица роза.
В этом здании расположена Детская хореографическая школа искусств имени В.Н. Погодина, ей же принадлежит и клумба с цветком.
Будем считать это добрым предзнаменованием в канун наступающего 2020 года!
Счастья, здоровья и творческих успехов всем брестчанам!
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