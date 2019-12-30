 Цветущий розовый куст поздравляет брестчан с Новым годом!

Источник материала: Виртуальный Брест

Во дворе дома на пересечении улиц Советская и Гоголя в Бресте на клумбе распустилась одинокая красавица роза.





В этом здании расположена Детская хореографическая школа искусств имени В.Н. Погодина, ей же принадлежит и клумба с цветком.





Будем считать это добрым предзнаменованием в канун наступающего 2020 года!







Счастья, здоровья и творческих успехов всем брестчанам!











