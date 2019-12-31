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Беларусь и Россия согласовали вопрос поставки газа

01.01.2020 10:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Россия согласовали вопрос поставки газа
pixabay.com

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года, сообщили в "Газпроме". 

Подписаны дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. 

Беларусь и Россия согласовали вопрос поставки газа
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В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Послом Беларуси в России Владимиром Семашко и Министром энергетики...
 
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