Беларусь и Россия согласовали вопрос поставки газа

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Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.

Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года, сообщили в "Газпроме".