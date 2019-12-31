Беларусь и Россия согласовали вопрос поставки газа

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года.
Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года, сообщили в "Газпроме".
Подписаны дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.