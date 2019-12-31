Нефтью Лукашенко занимается лично. Но контракты не подписаны

Россия и Беларусь так и не смогли договориться об условиях поставок нефти и газа на 2020 год после окончания действующих соглашений, срок которых истекает 1 января. Основные споры, уточняют на рынке, в обоих случаях связаны с ценой поставок, на снижении которой настаивает Минск. При этом, скорее всего, пока экспорт нефти в республику продолжится вне контрактов.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко по телефону договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в республику. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя российского правительства Олег Осипов. В Минске уточнили, что Беларусь договорилась с российским Минэнерго о конкретных поставках нефти в республику в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов. «Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Беларусь»,— отметили в пресс-службе Александра Лукашенко.





Действующие соглашения на поставку и транзит нефти, а также контракт на поставку газа заканчиваются 31 декабря. Накануне поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа в телефонных разговорах обсуждали президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, но конкретных договоренностей они не достигли.





По итогам переговоров глава республики поручил правительству согласовать с Россией промежуточный вариант условий поставок в республику нефти и газа, если Москва и Минск не договорятся о поставках до 1 января.





“Ъ” несколько источников, знакомых с ситуацией, с 1 января 2020 года экспорт на белорусские НПЗ не будет остановлен, нефть пойдет в их направлении без контрактов. Основной причиной разногласий является цена продажи российской нефти, которую Минск хочет снизить. Как уточнилинесколько источников, знакомых с ситуацией, с 1 января 2020 года экспорт на белорусские НПЗ не будет остановлен, нефть пойдет в их направлении без контрактов. Основной причиной разногласий является цена продажи российской нефти, которую Минск хочет снизить.





Транзитные поставки через республику будут осуществляться в обычном режиме, так как все соответствующие графики согласованы и соответствующие договоры на прокачку через Беларусь с «Транснефтью» заключены. При этом Александр Лукашенко поручил правительству в ближайшие дни начать альтернативный РФ импорт нефти. Эксперты на рынке считают, что наиболее вероятным вариантом могут стать поставки нефти из Усть-Луги в Польшу с одновременным свопом на транзитную нефть, которая будет идти по территории Беларуси.



