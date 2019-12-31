Подарки дарит не только Дед Мороз: к новому году населению Туркменистана раздали по 5 кг муки и хлопкового масла

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, в частности, такая возможность была предоставлена на днях жителям города Туркменабат, а также некоторых районов Лебапской области.









"С приближением нового года в Туркменабаде и некоторых этрапах начали раздавать неочищенное хлопковое масло 5 литров по 20 манатов, а также по 5 килограммов муки на каждую семью", сообщил 26 декабря корреспондент Азатлыка в регионе. (Курс ЦБ Туркменистана 3,5 маната - $1).





В Туркменистане функционирует система государственных магазинов, предоставляющая жителям некоторые продукты питания по фиксированным ценам. Товары отпускаются в строго ограниченном количестве, существует жесткая норма отпуска. В публикациях государственной прессы, а также среди населения продажа продуктов в госмагазинах называется раздачей.





Предусмотренная государством для населения ежемесячная норма муки составляет 5 килограммов на человека. По словам корреспондента Азатлыка, долгожданную муку и хлопковое масло можно было приобрести только при условии приобретения других товаров в нагрузку.





"К этим продуктам по госцене вынуждали покупать по 4 упаковки сливочного масла по 3 маната за 250 граммовую пачку. Это масло местных производителей спросом не пользуется", - сообщает корреспондент Азатлыка.









В течение ушедшего года приобретение ежемесячного пайка муки, растительного масла и других продуктов сопровождалось очередями, в некоторых регионах население ожидало привоза товаров в течение нескольких недель, иногда месяцев. В частности, в одно из сел Марыйского велаята 29 октября впервые за 6 месяцев поступило в продажу неочищенное хлопковое масло, что вызвало огромные очереди.





В другом регионе Туркменистана в Мары жители имели возможность приобрести в ограниченном количестве сахарный песок, яйца, и подсолнечное масло. Как сообщил 26 декабря корреспондент Азатлыка в Мары, в городских магазинах продажа началась в 5 утра, но жители задолго до этого выстроились в очереди перед магазинами.