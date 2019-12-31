|
Топ-7 крупных зданий, которые построили в Минске в 2019 году. Давайте выберем лучшее
Источник материала: Tut.by
В 2019 году в Минске построили разные не только коммерческие, но и государственные объекты. Мы выбрали семь самых крупных и предлагаем вам определить лучший. Голосуйте!
Здание Верховного суда
В мае 2019 года напротив Дворца независимости
Его по проекту Владимира Архангельского строил Стройтрест № 4. Сметная стоимость всего этого дела — 166 миллионов рублей. В нем много кабинетов, но есть и комнаты отдыха, и холлы для ожидания. Оформлено все это недешево.
Бизнес-центр «Футурис»
Летом 2019 года группа компаний «Тапас»
Бизнес-центр состоит из 27-этажной офисной части с подземным паркингом и четырехэтажного стилобата. Высота здания — 98 метров.
Студенческое общежитие
В начале лета также
Строил его Стройтрест № 4. Здание построено по нетиповому проекту, и поэтому оно отличается от других таких объектов. Тут есть не только собственная амбулатория, но и комнаты с балконами с окнами в пол.
Здание за «Победой»
В июне 2019 года
В здании планируют разместить апарт-отель, кафе, а также офис Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда.
Бизнес-центр у Червенского
Летом 2019 года достроили также
На площади почти в 7,5 тысячи квадратных метров будут офисы, общественные объекты и подземный паркинг для работников и посетителей.
ТРЦ Palazzo
В октябре на улице Тимирязева
Весь комплекс Palazzo занимает около 100 тысяч «квадратов», 56 из них ушли под торговый центр с развлечениями. Тут среди прочего работает второй в Беларуси H&M и аэродинамическая труба.
Центр управления перевозками БелЖД
А в декабре Белорусская железная дорога
Объект обошелся БелЖД в 20 миллионов долларов. Генподрядчиком выступал Стройтрест № 4.
Опрос
Спасибо за участие в опросе
Проголосовало 126 человек
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году в Минске построили разные не только коммерческие, но и государственные объекты. Выбирайте лучший!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)