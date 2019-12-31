Топ-7 крупных зданий, которые построили в Минске в 2019 году. Давайте выберем лучшее

Источник материала: Tut.by

В 2019 году в Минске построили разные не только коммерческие, но и государственные объекты. Мы выбрали семь самых крупных и предлагаем вам определить лучший. Голосуйте!

Здание Верховного суда

В мае 2019 года напротив Дворца независимости открылось новое здание Верховного суда.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Его по проекту Владимира Архангельского строил Стройтрест № 4. Сметная стоимость всего этого дела — 166 миллионов рублей. В нем много кабинетов, но есть и комнаты отдыха, и холлы для ожидания. Оформлено все это недешево.

Бизнес-центр «Футурис»

Летом 2019 года группа компаний «Тапас» достроила и сдала в эксплуатацию бизнес-центр «Футурис» возле метро «Борисовский тракт».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Бизнес-центр состоит из 27-этажной офисной части с подземным паркингом и четырехэтажного стилобата. Высота здания — 98 метров.

Студенческое общежитие

В начале лета также открылось и новое 25-этажное студенческое общежитие возле метро «Петровщина». Оно предназначено для студентов БГЭУ и других вузов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Строил его Стройтрест № 4. Здание построено по нетиповому проекту, и поэтому оно отличается от других таких объектов. Тут есть не только собственная амбулатория, но и комнаты с балконами с окнами в пол.

Здание за «Победой»

В июне 2019 года достроили и многофункциональный комплекс за кинотеатром «Победа». Его возводила компания, связанная с бизнесменом Алексеем Савчуком, который владеет «Молочными Горками».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В здании планируют разместить апарт-отель, кафе, а также офис Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда.

Бизнес-центр у Червенского

Летом 2019 года достроили также бизнес-центр возле бывшего Червенского рынка. Здание по проекту архитектора Бориса Школьникова реализовала компания «Судотехнология», связанная с влиятельным азербайджанским бизнесменом Васифом Исмаиловым, который был недавно награжден белорусским орденом Почета.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

На площади почти в 7,5 тысячи квадратных метров будут офисы, общественные объекты и подземный паркинг для работников и посетителей.

ТРЦ Palazzo

В октябре на улице Тимирязева открылся торгово-развлекательный центр Palazzo. Заказчиком строительства является компания RRY Capital, которую возглавляет американец Рудольф Риад Юнес.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Весь комплекс Palazzo занимает около 100 тысяч «квадратов», 56 из них ушли под торговый центр с развлечениями. Тут среди прочего работает второй в Беларуси H&M и аэродинамическая труба.

Центр управления перевозками БелЖД

А в декабре Белорусская железная дорога запустила новый Центр управления перевозками. Здание построили недалеко от станции метро «Институт культуры» и бизнес-клуба «Имагуру».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Объект обошелся БелЖД в 20 миллионов долларов. Генподрядчиком выступал Стройтрест № 4.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 126 человек Какое из построенных в 2019 году зданий вам нравится больше? Здание Верховного суда 6% Бизнес-центр "Футурис" 29% Студенческое общежитие 8% Здание за "Победой" 9% Бизнес-центр у Червенского 7% ТРЦ Palazzo 3% Центр управления перевозками БелЖД 37% Все опросы