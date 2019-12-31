Оппозиция готовит Всебелорусский конгресс за независимость

Не позднее 15 марта 2020 года в Минске должен состояться Всебелорусский конгресс за независимость. Так решил 30 декабря оргкомитет конгресса на своем первом полномочном заседании.





Цель Конгресса - формирование общенационального подхода к защите независимости Беларуси от опасности "союзной интеграции" с имперским режимом РФ и мобилизация на эту защиту белорусского народа как единственного источника государственной власти и носителя суверенитета в Республике Беларусь.





Конгресс должен пройти в один день, он включит в себя не только пленарное заседание, на котором будет завершено формулирование стратегии деятельности по защите белорусским народом независимости своего государства, но и тематические секции.





Оргкомитет определил пять таких тематических направлений: 1) общественно-политическое направление защиты независимости (формирование широкой коалиции демократических партий, организаций гражданского общества) ; 2) международно-правовое (конституционное строительство, военные угрозы национальной безопасности, народная дипломатия); 3) социально-экономическое (последствия "союзной интеграции" и предложение альтернативной внешнеэкономической политики); 4) национально-культурное (сохранение белорусской идентичности, языка, образования, культуры перед экспансией "русского мира"); 5) информационно-аналитическое (медийная поддержка и адвокатирование идей независимости, противостояние угрозам информационной войны, при необходимости создание Национального пресс-центра за рубежом).





Подробнее о формате и подготовке Всебелорусского конгресса за независимость «Белорусскому партизану» рассказал председатель Оргкомитета Конгресса Игорь Рынкевич.













- В каком формате задуман Всебелорусский конгресс за независимость?





- Оргкомитет посчитал, что мероприятие должно стать очень масштабным, представительным, имеющим международный резонанс, поэтому формат избран в виде конгресса, как и пять лет назад. Только сейчас задача – охватить более широко все слои белорусского общества, в том числе и регионы, белорусские диаспоры зарубежья. Соответственно, ждем гостей из соседних стран, которые поддержат стремление белорусов к независимости: из России, Украины, западных соседей, в том числе стран-гарантов Будапештского меморандума.





Мы не гонимся за количеством делегатов, большим залом, хотя высказываются самые боевые точки зрения. Например, уже прозвучало нение, что, если нам не дадут достойный зал для проведения Конгресса, мы предпримем ответные меры, вплоть до того, что мероприятие превратится в митинг, который будет принимать документы в режиме вече. Надеемся организовать мероприятие так, чтобы не было стыдно перед зарубежными гостями, а власть покажет, что она позорно не препятствует свободе собраний белорусских граждан и умеет слышать голос белорусского народа.





- Надо понимать, Конгресс ставит перед собой несколько задач – в зависимости от дальнейшего развития ситуации?





- Основная задача – выработать единый стратегический подход, чтобы защитить государственный суверенитет и независимость от так называемой «союзной интеграции». Согласно статье 3 Конституции, белорусский народ является единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь, поэтому на форуме планируется максимально широкое представительство демократических политических партий, общественных организаций профсоюзов, гражданских инициатив. Над нами довлеет не только внешняя угроза, но и фактор времени, поэтому откладывать Конгресс никак нельзя: не позднее 15 марта мы должны провести масштабный всебелорусский форум, поскольку важно к 25 марта подготовиться к встрече Дня Воли.









- Решения Конгресса будут оформлены юридически?





- Конгресс будет работать на основе как документов времён БНР, включая Виленский меморандум 2012 года, принятый под эгидой Рады БНР, так и конституционных актов независимой Республики Беларусь, утвержденных в 1990-1994 годах. Соответствующие правовые положения будут включены в Резолюцию Конгресса, другие итоговые документы.





Вчера высказывалось мнение, что нужно обратиться к белорусам зарубежья, возможно, Конгресс примет кроме резолюции отдельное Обращение к беларусскому народу. Хотя, как известно, в декабре 2014 года был принят Манифест Конгресса за независимость. Вопрос состоит не в том, чтобы создать лишь оригинальный сильный текст итогового документа. Проблема в том, что ситуация для независимости Беларуси лишь ухудшается, давление со стороны имперской политики Кремля усиливается, следовательно, опасность и угрозы для независимости только нарастают. Наша задача – объединить все демократические патриотические силы в широкую коалицию. Пять лет назад некоторые демократические партии не участвовали в проведении Конгресса, сейчас большинство партий уже участвует в деятельности оргкомитета, мы надеемся, что никто больше не поставит свои узкогрупповые интересы выше интересов суверенитета и независимости Республики Беларусь. Белорусский народ должен быть готов принять любой вызов, чтоб отстоять независимость своей страны.





Поэтому для продолжения борьбы по защите независимости после Конгресса придется принять решение не только о выборах Рады Конгресса, но и, возможно, о создании других рабочих структур.





- Лукашенко является одним из главных строителей «союзного государства». Конгресс планирует выработать механизмы, рычаги давления на него?





- Мы обсуждаем возможные инструменты взаимосвязей с правящей властью. Ныне Лукашенко оказался в ловушке, которую сам готовил Кремлю, но заложником идущей торговли независимостью стали и граждане Беларуси. Местный правитель считается внутри Беларуси только с теми, кто силен, кто имеет за собой поддержку нашего народа, мирового сообщества. Если благодаря Конгрессу демократическое сообщество Беларуси создаст широкую коалицию, площадку, на которой станет возможным определять будущее беларусской государственности, то власть будет вынуждена пойти с нами на прямые коммуникации. История уже подтвердила, что лучший механизм – диалог власти и общества, тогда и авторитарная система может мирно трансформироваться по пути к демократии.







