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Базовая величина в Беларуси увеличилась до Br27

01.01.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси с 1 января 2020 года повышается базовая величина. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №861, сообщает БЕЛТА.

Базовая величина в Беларуси увеличилась до Br27

В 2019 году базовая величина составляла Br25,5, на 2020-й она установлена в размере Br27.

Базовая величина в Беларуси увеличивается раз в год. В 2017-м она составляла Br23, в 2018-м выросла до Br24,5. От этого показателя зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.

Так, максимальная сумма пособия по безработице вырастет до Br54 - эта выплата не должна превышать две базовые величины. Подорожают регистрация браков (1 БВ, или Br27) и разводов (до 4 БВ, или Br108 - за первый, до 8 БВ, или Br216 - за последующие), процедура по получению нового паспорта (1 БВ, или Br27, а также вдвое больше, если потребуется сделать это ускоренно), многие автомобильные штрафы. За вождение в нетрезвом виде придется заплатить от Br1350 до Br2700, за езду без техосмотра при первом нарушении в течение года - от Br27 до Br81, при повторном - от Br54 до Br162.

 
 
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  В Беларуси с 1 января 2020 года повышается базовая величина. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №861, сообщает БЕЛТА. В 2019 году...
 
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