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На пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси погибли пять человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 1 января в Беларуси на пожарах погибли пять человек.
Как
В огне погибли 80-летняя хозяйка и её 55-летняя дочь. Также смертельные травмы получили два гостя – 40-летний и 39-летний.
Второе происшествие имело место в деревне Большие Шиловичи Слонимского района. Примерно в 4:30 ночи на пожаре погиб 38-летний хозяин дома.
Причины возгораний выясняются.
На прошлой неделе случился пожар в частном доме в Шклове.
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Новости Беларуси. Ночью 1 января в Беларуси на пожарах погибли пять человек. Как сообщает МЧС Беларуси, первое происшествие случилось примерно в полчетвёртого...
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