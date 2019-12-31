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На пожарах в новогоднюю ночь в Беларуси погибли пять человек

01.01.2020 12:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 1 января в Беларуси на пожарах погибли пять человек. 

Как сообщает МЧС Беларуси, первое происшествие случилось примерно в полчетвёртого ночи в деревне Ильинка Могилёвского района. 

В огне погибли 80-летняя хозяйка и её 55-летняя дочь. Также смертельные травмы получили два гостя – 40-летний и 39-летний. 

Второе происшествие имело место в деревне Большие Шиловичи Слонимского района. Примерно в 4:30 ночи на пожаре погиб 38-летний хозяин дома. 

Причины возгораний выясняются. 

На прошлой неделе случился пожар в частном доме в Шклове. 

Погибли два человека – здесь подробности

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Новости Беларуси. Ночью 1 января в Беларуси на пожарах погибли пять человек.  Как сообщает МЧС Беларуси, первое происшествие случилось примерно в полчетвёртого...
 
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