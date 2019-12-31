В Беларуси новые правила: штрафы будут списывать прямо с ваших карт, даже если не хочется

Источник материала: KYKY

Сегодня 1 января 2020 года (поздравляем!), но подарочки от беларуских властей не закончились. С сегодняшнего дня вступают в силу отдельные пункты указа №414 «О совершенствовании безналичных расчетов», который Александр Лукашенко утвердил еще в октябре 2018-го. С помощью этого документа штрафы и долги перед государством будут списывать с вашего банковского счета, если вы не сможете (или не захотите) оплатить их без посторонней помощи.

Итак, в Беларуси создали автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Она предназначена для того, чтобы взыскивать с плательщиков-должников (к ним относятся юрлица, организации, физлица и даже ИП) деньги в государственный бюджет, причем в бесспорном порядке. Средства будут брать со счетов банков (текущих, валютных, депозитов и вкладов), а также с электронных кошельков.

Кто имеет право взыскивать деньги?

К взыскателям относятся:

Комитет госконтроля и его органы,

налоговые,

таможенные органы,

Министерство финансов,

Фонд социальной защиты населения,

органы, ведущие уголовный процесс,

уполномоченные госорганы,

банки и другие юрлица.

И как они собираются это делать?

Взыскатель направит платежное требование в АИС ИДО. Та, в свою очередь, разошлет электронные письма с общей суммой долга в каждый банк плательщика. А банки уже проверят, сколько денег тот или иной беларус хранит на своих счетах и в электронных кошельках. Либо сообщат, что средств нет. Затем АИС ИДО даст банку указание списать нужную сумму денег, а банк должен будет выполнить операцию и отчитаться о том, что она завершилась успешно. Или объяснить, почему нет. Подробнее с указом можете ознакомиться по ссылке .