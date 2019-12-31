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В Беларуси новые правила: штрафы будут списывать прямо с ваших карт, даже если не хочется
Источник материала: KYKY>
Сегодня 1 января 2020 года (поздравляем!), но подарочки от беларуских властей не закончились. С сегодняшнего дня
Итак, в Беларуси создали автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Она предназначена для того, чтобы взыскивать с плательщиков-должников (к ним относятся юрлица, организации, физлица и даже ИП) деньги в государственный бюджет, причем в бесспорном порядке. Средства будут брать со счетов банков (текущих, валютных, депозитов и вкладов), а также с электронных кошельков.
Кто имеет право взыскивать деньги?
К взыскателям относятся:
И как они собираются это делать?
Взыскатель направит платежное требование в АИС ИДО. Та, в свою очередь, разошлет электронные письма с общей суммой долга в каждый банк плательщика. А банки уже проверят, сколько денег тот или иной беларус хранит на своих счетах и в электронных кошельках. Либо сообщат, что средств нет. Затем АИС ИДО даст банку указание списать нужную сумму денег, а банк должен будет выполнить операцию и отчитаться о том, что она завершилась успешно. Или объяснить, почему нет. Подробнее с указом можете ознакомиться по
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