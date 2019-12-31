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Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год
01.01.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестчане отпраздновали Новый год. По сложившейся традиции в разгар новогодних гуляний на главной городской елке жителей и гостей Бреста поздравил Берестейский Дед Мороз. К пожеланиям добра и счастья присоединился председатель Брестского горисполкома Александр
Фото Вадима Якубёнка
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Брестчане отпраздновали Новый год. По сложившейся традиции в разгар новогодних гуляний на главной городской елке жителей и гостей Бреста поздравил...
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