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Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

01.01.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане отпраздновали Новый год. По сложившейся традиции в разгар новогодних гуляний на главной городской елке жителей и гостей Бреста поздравил Берестейский Дед Мороз. К пожеланиям добра и счастья присоединился председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фото Вадима Якубёнка

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

Фотофакт: Смотрите, как брестчане отпраздновали Новый год

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестчане отпраздновали Новый год. По сложившейся традиции в разгар новогодних гуляний на главной городской елке жителей и гостей Бреста поздравил...
 
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