В местах новогодних гуляний обошлось без происшествий, есть пострадавшие от пиротехники - МВД

Источник материала: Виртуальный Брест

Новогодние праздничные мероприятия в Беларуси прошли без серьезных происшествий, в местах массового пребывания людей был обеспечен порядок и безопасность, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.





"В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные новогодние мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах. В эти дни традиционно сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном режиме. В местах проведения новогодних гуляний проводились досмотровые мероприятия, изменялась схема дорожного движения, - отметил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Дмитрий Курьян. - Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано".

Вместе с тем не обошлось без несчастных случаев с пиротехникой. По состоянию на 8.00 1 января пострадали восемь человек. "Они обратились за помощью в медучреждения с различными травмами", - добавил Дмитрий Курьян. Он призвал к осторожному обращению с пиротехникой и умеренному потреблению алкоголя в оставшиеся праздничные дни.

Криминогенная обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной - зафиксировано меньше преступлений, чем обычно. Сообщается лишь о нескольких случаях. Так, в Кричеве женщина набросилась с ножом на сожителя, а в Шкловском районе пенсионер - на жену. В обоих случаях ссору спровоцировал алкоголь. Ночью в Витебской области при задержании 18-летний молодой человек нанес милиционерам ножевые ранения, проводится проверка.

К сожалению, не обошлось без жертв на дорогах страны. В Брестском районе водитель "Ауди" столкнулся со стоявшим на обочине полуприцепом и погиб. В Пинске в результате наезда погибла женщина: она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В МВД напоминают, что с 27 декабря по 7 января ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию "Трезвость - норма на дорогах!".