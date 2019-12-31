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С Новым 2020-м годом!

01.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С Новым годом, ивьевчане!

Пусть все, что вы задумали, сбывается в 2020-м году! Оставайтесь с нами!

 
 
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С Новым годом, ивьевчане! Пусть все, что вы задумали, сбывается в 2020-м году! Оставайтесь с нами!
 
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