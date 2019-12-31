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Алексей Бага: кое-какие звонки из Казахстана были, но на этом все и закончилось
Источник материала: Партизан
Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, что ему поступали звонки из Казахстана по поводу возможного трудоустройства.
"Пока что никакой конкретики ни с одним из вариантов. Что касается предложений из Казахстана, то кое-какие звонки были, но на этом все и закончилось", — как передает
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Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, что ему поступали звонки из Казахстана по поводу возможного трудоустройства.
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