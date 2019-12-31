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А вы знаете, где новый год отмечают четыре раза?

01.01.2020 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня первый день Нового 2020 года.

А вы знаете, где новый год отмечают четыре раза?
Новый год - один из тех редких праздников, который едва ли не единодушно отмечается семимиллиардным населением Земли. Новогодние праздники объединяют всех, независимо от национальности, вероисповедания и цвета кожи. При этом, разумеется, формы этого действа бывают удивительными, а традиции празднования Нового года в разных странах подобны только в одном - отсчете последних мгновений года прошлого и встречи года грядущего.

Народы мира в разное время отмечали праздник Нового года не всегда. Это была просто точка отсчета календарного года. Скажем, в Древнем Египте Новый год начинался во время разлива Нила, в начале лета. В Древней Греции начало года приходилось на самый длинный день в году - 22 июня. А календарь, в котором год начинается 1 января, впервые ввел римский император Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры. И сейчас символический «перевал» с 31 декабря на 1 января - лишь одна из нескольких дат празднования. Кроме нее существует масса религиозных и традиционных дней переключения со старого на новое, щедро рассыпанных по всему календарю.

Например, в Китае, в отличие от европейской традиции, постоянной даты начала года нет, и каждый год она приходится на разное время. В этом году, следующий 4718 год по китайскому календарю наступит 25 января. Проходить он будет под знаком белой металлической Крысы.

Новый год у многих тюркских народов приходится на день весеннего равноденствия - 20 или 21, 22 марта и называется Навруз. Эта дата своими истоками уходит к доисламской религии стран - зороастризму. Символ праздника - пророщенные зерна пшеницы, которые отождествляются с торжеством новой жизни после бесплодной зимы.

А вот жителям экзотической Индии повезло больше: в стране отмечается целых четыре Новых года. В марте - в южных штатах, в апреле - в северных, в июле-августе - в Керале (штат на юго-западе Индии), а в октябре - в западных провинциях. В программе празднований - яркие ткани, шафранового цвета флаги, мириады фонариков, фрукты и море сладостей.

Новый год в исламе начинается в первый календарный месяц Мухаррам - день переселения пророка в Медину. И поскольку исламский календарь основывается на движении Луны, а лунные месяцы не совпадают с календарными, поэтому даты праздников постоянно меняются. В этом году Новый 1442 год по Хиджре мусульмане будут встречать 20 августа.

Еврейский Новый год - Рош ха-Шана, отмечается осенью, в сентябре-октябре. Рош-га-Шана, дословно «голова года», это время, когда Всевышний определяет, каким будет грядущий год для каждого конкретного человека. В 2020 году, согласно иудейскому календарю, будут отмечать наступление вого 5781 года 18 сентября.


Что касается нас, то современное его празднование - четвертое в летоисчислении нашего народа. Наши предки началом нового года считали, что вполне закономерно, весну - время пробуждения природы. С введением христианства в Киевской Руси, Церковь потребовала изменить дату нового года. Религиозный календарь заставлял перенести его с весны на 1 сентября. Российская империя (правда, тогда еще Московия, ведь империей она стала в 1721 году), была едва ли не единственной страной со старым летоисчислением. Чтобы унифицировать это расхождение, Петр І предложил церковникам перенести Новый год с сентября на 1 января. Впрочем, и эта дата оказалась не окончательной. В феврале 1918 года в советской России был введен григорианский календарь. Однако, церковное празднование не изменилось. Поэтому у нас сосуществуют две даты начала года: официальная - 1 января и религиозная - 14 января.

Впрочем, какими бы ни были традиции, обычаи и религиозные убеждения, каждый человек на Земле в первый день Нового года мечтает о светлом и лучшем будущем, о том, что грядущий год будет счастливее прошлого. Поэтому с Новым годом!
 
 
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