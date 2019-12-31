|
Иногда для счастья нужно совсем немного. Вот 13 доказательств
Источник материала: СТВ
Новый год позади, однако радость праздника ещё не ушла. Сейчас пользователи соцсетей демонстрируют свои подарки, наводя на мысль, что, порой, для счастья требуется совсем немного.
Мы собрали несколько примеров того, что нужно людям, чтобы они радовались, как маленькие дети.
А иногда даже подарок не нужен. Достаточно увидеть мужа, который протирает цветы от пыли.
На прошлой неделе мы рассказывали о другом способе сделать человека счастливым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый год позади, однако радость праздника ещё не ушла. Сейчас пользователи соцсетей демонстрируют свои подарки, наводя на мысль, что, порой, для счастья требуется...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)