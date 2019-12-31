Иногда для счастья нужно совсем немного. Вот 13 доказательств

Источник материала: СТВ

Новый год позади, однако радость праздника ещё не ушла. Сейчас пользователи соцсетей демонстрируют свои подарки, наводя на мысль, что, порой, для счастья требуется совсем немного.

Мы собрали несколько примеров того, что нужно людям, чтобы они радовались, как маленькие дети.



Фото: reddit.com/user/LiquidZeroEA



Фото: reddit.com/user/Slay3r7023



Фото: reddit.com/user/Caveeee



Фото: reddit.com/user/vernwozza



Фото: reddit.com/user/coralie_ann



Фото: reddit.com/user/AdmiralBumblebee



Фото: reddit.com/user/DEVOmay97



Фото: reddit.com/user/IamSebWolf



Фото: reddit.com/user/tomaszmajewski



Фото: reddit.com/user/Calvin_Bruh



Фото: reddit.com/user/GetMooreSchizo



Фото: reddit.com/user/captain-buttface

А иногда даже подарок не нужен. Достаточно увидеть мужа, который протирает цветы от пыли.



Фото: reddit.com/user/introver59

На прошлой неделе мы рассказывали о другом способе сделать человека счастливым.