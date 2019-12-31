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Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

01.01.2020 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год. В Минске празднования развернулись в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром праздника стали площадки у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Всю ночь здесь работали ярмарочные ряды. Кульминацией новогодней ночи стало яркое пиротехническое шоу.

Подробности – в материале корреспондента Вероники Сайко.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Новый год – это праздник, который даже взрослых заставляет поверить в сказку. А как иначе? Ведь только он способен объединить всех жителей и гостей столицы в одну большую семью. Но самое масштабное световое шоу состоялось возле Дворца спорта.

«Для жителей всей страны хотелось бы самых хороших пожеланий». Как отмечают Новый год в регионах Беларуси

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Немига наравне с Октябрьской площадью стала эпицентром народных гуляний. Сюда ненадолго переместился настоящий парк аттракционов. Развлечения были организованы как для любителей экстрима, так и для самых маленьких жителей города.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Здесь же можно было выпить согревающего глинтвейна, попробовать имбирный пряник и продегустировать раков и устриц: праздничный кирмаш работал до 4 ночи. И пока все отдыхали, продавцы ярмарки продолжали вкусно кормить минчан и гостей столицы.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Жанна Хомичёнок, продавец:
Это лучший рабочий день, который можно придумать. У всех хорошее настроение, все друг друга поздравляют, все обнимаются, дарят мандаринки, конфеты.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

К слову о тех, кто стойко нес дежурство в эту ночь. Бригады скорой помощи работали на всех площадках, где проходили гуляния. Им повезло: праздник прошел без серьезных происшествий. А значит, было время поздравить близких хотя бы по телефону.

Фельдшер бригады Екатерина Болошенко поделилась: это уже ее третий Новый год в карете скорой. В общем, девушке не привыкать.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Екатерина Болошенко, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 1 Минска:
С коллегами всегда приятно встретить Новый год. Конечно, хочется встретить его с коллегами не в машине скорой помощи, не на визите, но это, к сожалению, не от нас зависит.

Работники скорой признались: больше всего их заставила понервничать дискотека на льду, проходившая неподалеку.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Вероника Сайко, корреспондент:
Если вы переборщили с оливье или мандаринами, избавиться от лишних калорий можно было прямо здесь, на крытом катке. Кстати, работал он в праздничную ночь до 4 часов. И надо сказать, желающих встретить Новый год на коньках было немало!

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

На Октябрьской площади возле одной из самых красивых и высоких елок СНГ все желающие тоже могли массово пуститься в пляс – правда, уже на более устойчивом покрытии. Здесь ближе к утру выступали диджеи. Гости концерта не только охотно поддерживали артистов, но и с радостью делились эмоциями от праздника с окружающими.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Мы хотели пойти на елку, но вдруг услышали музыку, и нам сразу захотелось танцевать.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Не зря пришли, понравилась дискотека, концерт отличный.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Сначала был дома в кругу семьи. Потом с другом сюда пришел. Потанцевали, послушали хорошую музыку.

Говорят: как встретишь Новый год – так его и проведешь. Так что не остается сомнений: для всех белорусов и гостей нашей страны он будет ярким и веселым. Ведь даже те, кто жаловался на отсутствие новогоднего настроения, в эту ночь наконец-то смогли его прочувствовать. А заодно ненадолго поверить в Деда Мороза и загадать самое искреннее желание под бой курантов.

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь

Люди в материале: Вероника Сайко, Жанна Хомиченок, Екатерина Болошенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год. В Минске празднования развернулись в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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