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Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год. В Минске празднования развернулись в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром праздника стали площадки у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Всю ночь здесь работали ярмарочные ряды. Кульминацией новогодней ночи стало яркое пиротехническое шоу.
Новый год – это праздник, который даже взрослых заставляет поверить в сказку. А как иначе? Ведь только он способен объединить всех жителей и гостей столицы в одну большую семью. Но самое масштабное световое шоу состоялось возле Дворца спорта.
Немига наравне с Октябрьской площадью стала эпицентром народных гуляний. Сюда ненадолго переместился настоящий парк аттракционов. Развлечения были организованы как для любителей экстрима, так и для самых маленьких жителей города.
Здесь же можно было выпить согревающего глинтвейна, попробовать имбирный пряник и продегустировать раков и устриц: праздничный кирмаш работал до 4 ночи. И пока все отдыхали, продавцы ярмарки продолжали вкусно кормить минчан и гостей столицы.
Жанна Хомичёнок, продавец:
К слову о тех, кто стойко нес дежурство в эту ночь. Бригады скорой помощи работали на всех площадках, где проходили гуляния. Им повезло: праздник прошел без серьезных происшествий. А значит, было время поздравить близких хотя бы по телефону.
Фельдшер бригады Екатерина Болошенко поделилась: это уже ее третий Новый год в карете скорой. В общем, девушке не привыкать.
Екатерина Болошенко, фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 1 Минска:
Работники скорой признались: больше всего их заставила понервничать дискотека на льду, проходившая неподалеку.
Вероника Сайко, корреспондент:
На Октябрьской площади возле одной из самых красивых и высоких елок СНГ все желающие тоже могли массово пуститься в пляс – правда, уже на более устойчивом покрытии. Здесь ближе к утру выступали диджеи. Гости концерта не только охотно поддерживали артистов, но и с радостью делились эмоциями от праздника с окружающими.
Мы хотели пойти на елку, но вдруг услышали музыку, и нам сразу захотелось танцевать.
Не зря пришли, понравилась дискотека, концерт отличный.
Сначала был дома в кругу семьи. Потом с другом сюда пришел. Потанцевали, послушали хорошую музыку.
Говорят: как встретишь Новый год – так его и проведешь. Так что не остается сомнений: для всех белорусов и гостей нашей страны он будет ярким и веселым. Ведь даже те, кто жаловался на отсутствие новогоднего настроения, в эту ночь наконец-то смогли его прочувствовать. А заодно ненадолго поверить в Деда Мороза и загадать самое искреннее желание под бой курантов.
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Дискотека на льду, яркое пиротехническое шоу и выступление диджеев. Как в Минске прошла новогодняя ночь
Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год. В Минске празднования развернулись в каждом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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