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Вторая жизнь символа Нового года: призывают организованно выбросить новогодние елки
Источник материала: Партизан
Минчане, которые покупают на Новый год живые елки, смогут после праздников сдать их на переработку.
"Просим минчан 18 или 25 января вынести деревья, предварительно очистив от украшений и мишуры, на контейнерные площадки. 19 и 26 января службы города будут организованно вывозить оттуда ели на переработку", — рассказал агентству "Минск-Новости" заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович
Он также призвал автомобилистов не парковать машины возле контейнерных площадок.
Кстати, после новогодних праздников в Минске выбрасывают 30-40 тысяч елок. Это составляет около 200 тонн сырья. Теперь деревья не будут вывозить на свалки, а станут дробить в топливную щепу, превращать в компост и мульчу.
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Минчане, которые покупают на Новый год живые елки, смогут после праздников сдать их на переработку.
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