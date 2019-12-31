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Вторая жизнь символа Нового года: призывают организованно выбросить новогодние елки

01.01.2020 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчане, которые покупают на Новый год живые елки, смогут после праздников сдать их на переработку.



"Просим минчан 18 или 25 января вынести деревья, предварительно очистив от украшений и мишуры, на контейнерные площадки. 19 и 26 января службы города будут организованно вывозить оттуда ели на переработку", — рассказал агентству "Минск-Новости" заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович

Он также призвал автомобилистов не парковать машины возле контейнерных площадок.

Кстати, после новогодних праздников в Минске выбрасывают 30-40 тысяч елок. Это составляет около 200 тонн сырья. Теперь деревья не будут вывозить на свалки, а станут дробить в топливную щепу, превращать в компост и мульчу.
 
Теги: Минск
 
 
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Минчане, которые покупают на Новый год живые елки, смогут после праздников сдать их на переработку.
 
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