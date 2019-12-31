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Новогоднее обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука
01.01.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У нас даже две версии, первую речь можно было услышать сразу после Нового года на площади им. Ленина в Бресте.
Вот оно:
А вот ещё одно:
С Новым годом, брестчане!
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У нас даже две версии, первую речь можно было услышать сразу после Нового года на площади им. Ленина в Бресте. Вот оно: А вот ещё одно: С Новым годом, брестчане!
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