Новогоднее обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука

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У нас даже две версии, первую речь можно было услышать сразу после Нового года на площади им. Ленина в Бресте. Вот оно: А вот ещё одно: С Новым годом, брестчане!