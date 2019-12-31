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В Беларуси начнут списывать штрафы со счетов и карточек должников

01.01.2020 20:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сумма неоплаченного штрафа будет замораживаться на счете

С 2020 года в Беларуси начинает работать новый механизм списания штрафов. Должник может лишиться суммы, которую не заплатил вовремя, даже не давая на это согласие - все вопросы решат специальные программы, которые внедрены в новую систему Национального банка, пишет kp.by


Она должна определять общую сумму долгов по штрафам, очередность их уплаты, формировать и направлять в банк плательщика документ с соответствующей информацией. Сумма неоплаченного штрафа будет замораживаться на счете, например, на зарплатном карт-счете. Либо штраф спишут с валютного счета или другого банковского вклада.

Ожидается, что новый порядок начнет действовать с первого рабочего дня 2020 года - 3 января. А указ, который регламентирует функционирование новой системы, был подписан еще в 2018 году.
 
 
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Сумма неоплаченного штрафа будет замораживаться на счете
 
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