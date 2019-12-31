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Автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом в Бресте на ул. Красногвардейской

01.01.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Очевидцы напугали - скорая на мигалках столкнулась с поездом на переезде по ул. Красногвардейской в Бресте. ДТП произошло сегодня, 1 января 2020 года у поворота на ул. Фортечную вечером.

Автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом в Бресте на ул. Красногвардейской

Реальность оказалась попроще - автомобиль действительно попал в ДТП, но не так уж и сильно пострадал, повреждения скорее косметические.

Автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом в Бресте на ул. Красногвардейской

Пострадавших, конечно, нет.

Автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом в Бресте на ул. Красногвардейской

Некоторое время движение было ограничено, но потом пробка разъехалась, и можно было двигаться без проблем. Поезд, кстати, уехал, ничего не заметив. Покинул, так сказать, место происшествия. К слову, обстоятельства произошедшего уточняются, всё это по словам очевидцев.

Автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом в Бресте на ул. Красногвардейской

На месте работает сотрудник ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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  Очевидцы напугали - скорая на мигалках столкнулась с поездом на переезде по ул. Красногвардейской в Бресте. ДТП произошло сегодня, 1 января 2020 года у поворота на...
 
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