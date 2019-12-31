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Автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом в Бресте на ул. Красногвардейской
01.01.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Очевидцы напугали - скорая на мигалках столкнулась с поездом на переезде по ул. Красногвардейской в Бресте. ДТП произошло сегодня, 1 января 2020 года у поворота на ул. Фортечную вечером.
Реальность оказалась попроще - автомобиль действительно попал в ДТП, но не так уж и сильно пострадал, повреждения скорее косметические.
Пострадавших, конечно, нет.
Некоторое время движение было ограничено, но потом пробка разъехалась, и можно было двигаться без проблем. Поезд, кстати, уехал, ничего не заметив. Покинул, так сказать, место происшествия. К слову, обстоятельства произошедшего уточняются, всё это по словам очевидцев.
На месте работает сотрудник
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