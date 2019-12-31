Автомобиль скорой помощи столкнулся с поездом в Бресте на ул. Красногвардейской

Источник материала: Виртуальный Брест

Очевидцы напугали - скорая на мигалках столкнулась с поездом на переезде по ул. Красногвардейской в Бресте. ДТП произошло сегодня, 1 января 2020 года у поворота на ул. Фортечную вечером.





Реальность оказалась попроще - автомобиль действительно попал в ДТП, но не так уж и сильно пострадал, повреждения скорее косметические.





Пострадавших, конечно, нет.





Некоторое время движение было ограничено, но потом пробка разъехалась, и можно было двигаться без проблем. Поезд, кстати, уехал, ничего не заметив. Покинул, так сказать, место происшествия. К слову, обстоятельства произошедшего уточняются, всё это по словам очевидцев.



