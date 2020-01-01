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Визит Госсекретаря США в Беларусь все-таки откладывается

01.01.2020 23:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визит Госсекретаря США Майкла Помпео в Беларусь откладывается. Эту информацию БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Визит Госсекретаря США в Беларусь все-таки откладывается
"Да, это так. В связи с ситуацией с Посольством США в Ираке Государственный секретарь США Майкл Помпео в ближайшее время будет вынужден находиться в Вашингтоне. В этой связи реализация ряда мероприятий, в том числе планировавшегося на 4 января визита в Беларусь, переносится на другие сроки. Над их конкретизацией мы активно работаем в настоящий момент с американскими коллегами", - сказал Анатолий Глаз.

О переносе визита на своем сайте сообщает и Государственный департамент США. Равным образом откладываются визиты в Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Рабочий визит в Беларусь планировался 4 января. Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намеревались обсудить весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематику региональной безопасности.

По данным ТАСС, массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде 31 декабря стоят "террористы и союзники Ирана".

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache. Также министр обороны США Марк Эспер заявил во вторник, что Вашингтон в ближайшее время отправит в связи с нападением на посольство в Багдаде около 750 военнослужащих в регион. 1 января американские солдаты применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, пытались поджечь крышу здания посольства.
 
 
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Визит Госсекретаря США Майкла Помпео в Беларусь откладывается. Эту информацию БЕЛТА подтвердил начальник управления информации и цифровой дипломатии -...
 
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